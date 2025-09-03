הבלוגר העזתי זועם על העולם הערבי. שנתיים למלחמת חרבות ברזל, ועל רקע ההכנות למבצע מרכבות גדעון ב' שעתיד לכבוש ולהרוס כליל את העיר עזה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בסרטון נדיר שהופץ ברשתות החברתיות, נשמע תושב עזה זועק ממעמקי ליבו, כשהוא מפנה חיצים חדים כלפי מנהיגי ערב והעולם המוסלמי.
בפנייה דרמטית הוא מטיח: "אני שואל אתכם באללה האם יש לכם לב? אם יש לכם לב, תגידו לנו! אתם לא מכירים את אללה ולא את האסלאם. אין לכם שום קשר לא לאסלאם, לא לאנושיות ולא לערביות. כפרתי בכם ובכל מה שאתם מייצגים!"
בהמשך דבריו החריפים הוא מוסיף: "אנחנו לא נסלח לכם בפני ריבוננו. אתם לא בני אדם, לא ערבים ולא מוסלמים".
הבלוגר העזתי מציג קריסה של אמון
הדברים משקפים תחושת ניתוק ואכזבה עמוקה של תושבים ברצועה מהעולם הערבי והמוסלמי, שאינם ממהרים להתערב למענם. התושב מאשים את המנהיגים בנטישה, בבגידה ובניתוק מערכים דתיים ואנושיים בסיסיים.
מילים שמהדהדות רחוק בזירה הבינלאומית עוררו הדברים הד רב, שכן מדובר בכתב אישום נוקב מבפנים לא נגד ישראל, אלא נגד העולם הערבי עצמו.
מבצע טופאן אל אקצא, שהתחיל בחגיגות ברצועת עזה, הפך עם מלחמת חרבות ברזל להרס שיטתי של הערים הפלסטיניות, כשרפיח הרוסה לחלוטין כמו גם העיירות בצפון הרצועה, חאן יונס בשלבים של השמדה ועכשיו תורה של העיר עזה, מה שמוציא מהפלסטינים את הזעם והתסכול.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
סתם אחד
הבעיה בחלאה העזתית הזו שהוא לא בוכה שהחמאס והתושבים הביאו על עצמם את מבול את אלקצא , אלא שמבול אל אקצא היכה בהם כבומרנג ואף אחד לא בא לעזור כנגד...
הבעיה בחלאה העזתית הזו שהוא לא בוכה שהחמאס והתושבים הביאו על עצמם את מבול את אלקצא , אלא שמבול אל אקצא היכה בהם כבומרנג ואף אחד לא בא לעזור כנגד היהודים .המשך 16:30 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ווטסון אלמנטרי
בתגובה ל: סתם אחד
בדיוק!17:06 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל
זיכרו: ה"עם" העזתי עשה לינץ' בחטופים. הדמעות דמעות תנין מזויפות.17:19 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אני
עוד מעט אתה מת ואתה חושב שלמישהו איכפת אם תסלח לו או לא לכו תתלוננו בחמאס שהביא עליכםאת המצב הזה והאמת שהכל מהשמיים כי זה חלק מתהליך שאלוקים עושה כדי לקיים...
עוד מעט אתה מת ואתה חושב שלמישהו איכפת אם תסלח לו או לא לכו תתלוננו בחמאס שהביא עליכםאת המצב הזה והאמת שהכל מהשמיים כי זה חלק מתהליך שאלוקים עושה כדי לקיים את הבטחתו לעם ישראל.המשך 17:33 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל
זיכרו: ה"עם" העזתי עשה לינץ' בחטופים. הדמעות דמעות תנין מזויפות.17:19 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סתם אחד
הבעיה בחלאה העזתית הזו שהוא לא בוכה שהחמאס והתושבים הביאו על עצמם את מבול את אלקצא , אלא שמבול אל אקצא היכה בהם כבומרנג ואף אחד לא בא לעזור כנגד...
הבעיה בחלאה העזתית הזו שהוא לא בוכה שהחמאס והתושבים הביאו על עצמם את מבול את אלקצא , אלא שמבול אל אקצא היכה בהם כבומרנג ואף אחד לא בא לעזור כנגד היהודים .המשך 16:30 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ווטסון אלמנטרי
בתגובה ל: סתם אחד
בדיוק!17:06 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר