שנתיים למלחמת חרבות ברזל, בסרטון נדיר שהופץ ברשתות החברתיות, נשמע תושב עזה זועק ממעמקי ליבו, כשהוא מפנה חיצים חדים כלפי מנהיגי ערב והעולם המוסלמי שנטשו את תושבי עזה

הבלוגר העזתי זועם על העולם הערבי. שנתיים למלחמת חרבות ברזל, ועל רקע ההכנות למבצע מרכבות גדעון ב' שעתיד לכבוש ולהרוס כליל את העיר עזה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הבלוגר העזתי זועם על ההתעלמות של העולם הערבי

בסרטון נדיר שהופץ ברשתות החברתיות, נשמע תושב עזה זועק ממעמקי ליבו, כשהוא מפנה חיצים חדים כלפי מנהיגי ערב והעולם המוסלמי.

בפנייה דרמטית הוא מטיח: "אני שואל אתכם באללה האם יש לכם לב? אם יש לכם לב, תגידו לנו! אתם לא מכירים את אללה ולא את האסלאם. אין לכם שום קשר לא לאסלאם, לא לאנושיות ולא לערביות. כפרתי בכם ובכל מה שאתם מייצגים!"

בהמשך דבריו החריפים הוא מוסיף: "אנחנו לא נסלח לכם בפני ריבוננו. אתם לא בני אדם, לא ערבים ולא מוסלמים".

הבלוגר העזתי מציג קריסה של אמון

הדברים משקפים תחושת ניתוק ואכזבה עמוקה של תושבים ברצועה מהעולם הערבי והמוסלמי, שאינם ממהרים להתערב למענם. התושב מאשים את המנהיגים בנטישה, בבגידה ובניתוק מערכים דתיים ואנושיים בסיסיים.

מילים שמהדהדות רחוק בזירה הבינלאומית עוררו הדברים הד רב, שכן מדובר בכתב אישום נוקב מבפנים לא נגד ישראל, אלא נגד העולם הערבי עצמו.

עוד באותו נושא דיווחים פלסטינים: ישראל תקפה בעזה עם רובוטים ממולכדים 08:48 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

מבצע טופאן אל אקצא, שהתחיל בחגיגות ברצועת עזה, הפך עם מלחמת חרבות ברזל להרס שיטתי של הערים הפלסטיניות, כשרפיח הרוסה לחלוטין כמו גם העיירות בצפון הרצועה, חאן יונס בשלבים של השמדה ועכשיו תורה של העיר עזה, מה שמוציא מהפלסטינים את הזעם והתסכול.