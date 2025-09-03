בפעילות ממוקדת של כוחות צה"ל: הושמדו מספר עמדות של חיזבאללה בהר דב.
חטיבת ההרים בהר דב. (צילום: דו"צ)
כוחות חטיבת ההרים (810) בפיקוד אוגדה 210, השלימו במהלך הלילה (ד') פעילות ממוקדת במרחב הר דב הלבנוני.
כוחות צה״ל השמידו מספר עמדות ששימשו בעבר את ארגון הטרור חיזבאללה.
הפעילות הושלמה לאחר מעקב תצפיות ופעילות כוחותינו במרחב מספר פעמים בחודשים האחרונים.
צה"ל ממשיך בפעילות במרחב על מנת להסיר כל איום.
תיעוד מפעילות כוחות ״חטיבת ההרים״ ב׳הר דב׳ הלבנוני:
