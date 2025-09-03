השב"כ חשף חוליית חמאס מחברון שתכננה להתנקש בשר איתמר בן גביר באמצעות רחפנים עם מטעני נפץ, בהכוונת חמאס מטורקיה.

שירות הביטחון הכללי הודיע היום (ד'), כי סיכל ניסיון התנקשות בחייו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. לפי המידע שנחשף, ארגון חמאס תכנן לבצע פיגוע באמצעות רחפנים חמושים במטעני נפץ, במטרה לפגוע בשר.

בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל, נעצרה בשבועות האחרונים חוליית פעילי חמאס מאזור חברון. על פי החשד, החוליה פעלה בהכוונה ישירה ממפקדת חמאס בטורקיה ותכננה את הפיגוע כחלק ממאמצי הארגון להגביר את הפגיעה ביעדים ישראליים בכירים.

חקירת העצורים בשב"כ העלתה כי הם רכשו מספר רחפנים והחלו בהכנות להרכבת מטעני חבלה עליהם, לצורך ביצוע ההתנקשות. הרחפנים ומרכיבי המטענים נתפסו במהלך הפעילות המבצעית.

בשב"כ הדגישו כי חקירת החשודים עדיין נמשכת, וציינו כי ימשיכו לפעול לסיכול כל איום מצד חמאס או כל ארגון טרור אחר נגד מדינת ישראל ובכיריה. "השירות יפעל בנחישות כדי לסכל כל פעילות טרור ולמצות את הדין עם כל מי שמעורב בפעילות עוינת," נמסר.

גורמים ביטחוניים הדגישו כי ניסיון הפיגוע מסמן עליית מדרגה בשיטות הפעולה של חמאס, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לעקוף אמצעי אבטחה ולפגוע בבכירי ממשלה.

השר בן גביר הגיב לחשיפת האירוע, והביע את הערכתו לאנשי השב"כ:

"מודה למ"מ ראש השב"כ, לחוקרי ולוחמי הארגון, למודיעין שב"ס לאנשי יחידת מגן לחיילי צה"ל לשוטרי משטרת ישראל ולכל מי שפועל לשמור על חיי.

לא אירתע ולא אפחד! בחמאס ניסו כבר חמש פעמים לחסל אותי, וכל פעם נכשלו, גם הפעם – השבח לבורא עולם, והודות למאמץ גורמי הביטחון.

אני אמשיך להוביל מדיניות של יד קשה בבתי הכלא בישראל מול הטרור, לדרוש ניצחון מוחלט בעזה ומחיקה של חמאס מהמפה.

המחבלים צריכים לדעת: במקום שהם יפגעו בי – אנחנו נפגע בהם, בכל מקום ובכל זמן."