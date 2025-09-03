השב״כ מעורב בחקירת ההתפרעויות והצתת הרכב והפחים ליד בית ראש הממשלה בירושלים, בגלל סמיכות ההתפרעות לסמל שלטון

השב״כ מעורב בחקירת ההתפרעויות והצתת הרכב והפחים הבוקר (רביעי) ליד בית ראש הממשלה בירושלים. כך על פי דיווח של דורון קדוש הכתב הצבאי של גלי צה"ל.

הסיבה למעורבות השב״כ בנוסף לחקירה של המשטרה -היא כי ההצתה בוצעה בסמוך למעון רה״מ, שהוא סמל שלטון. לפי מקרים של פגיעה בסמלי שלטון כמו תחנות משטרה, בכירים בשלטון המקומי או בשלטון המרכזי, מוסדות מדינה ועוד הם באחריות השב"כ.

במקרה הזה, נראה שהשב״כ החליט לחקור גם אירוע שקרה בסמוך לסמל שלטון – הצתה של רכב של משפחה אזרחית שמתגוררת בסמוך למעון רה״מ בירושלים.

בשב״כ הגדירו את הצתת הפח והרכב היום ליד מעון רה״מ בירושלים כחשד למעשה טרור – והטילו את חקירת האירוע על החטיבה היהודית בשב״כ.