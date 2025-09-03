לקראת הרחבת התמרון בעיר עזה, תושב פלסטיני שוחח עם קצין מתפ"ש וחשף כי חמאס מנסה לעצור את האוכלוסייה מלהתפנות דרומה: "אנחנו רוצים לצאת, אך חמאס עומדים בדרך". האזינו

חמאס מציבים מכשולים נוספים: על רקע ההיערכות של צה״ל להרחבת התמרון בעיר עזה והשתלטות על מעוזי הטרור של חמאס, דובר צה״ל פרסם היום (רביעי) הקלטה של שיחה בין קצין מנהלת התיאום והקישור לעזה במתפ״ש לבין תושב העיר עזה בצפון הרצועה – אשר חושפת את הניסיונות של חמאס לבלום את תנועת האוכלוסייה מהעיר עזה דרומה, במטרה להשתמש בתושבים כמגן אנושי.

האזינו:

"אנחנו רוצים לצאת דרומה, אך חמאס עומדים בדרך" אמר התושב העזתי לקצין. "הם אומרים לאנשים – תחזרו הביתה, אין פינוי, תחזרו, תחזרו, והאנשים מתפזרים".

התושב הוסיף וזעם על חמאס: "בחיי אנשים מפחדים, חלק מהאנשים עוברים מרחובות צדדיים ומחפשים דרכים חלופיות. חמאס עומדים על חוף הים ליד אלנאבלסי וליד מקומות נוספים, ומונעים מהאכולסייה לנוע בדרכים הראשיות".