מכבי חיפה ובית"ר השלימו טרייד משמעותי, כשהודיעו על מעברם של זוהר זסנו וסילבה קאני לירוקים, ועל המעבר ההפוך של רועי אלימלך ועילי חגג' לבירה

מכבי חיפה ובית"ר השלימו היום (רביעי) את אחד הטריידים הגדולים בשנים האחרונות, כשהודיעו על מעברם של זוהר זסנו וסילבה קאני לירוקים, ועל המעבר ההפוך על רועי אלימלך ועילי חגג' לבירה.

מכבי תקבל את סילבה קאני (שלוש שנים עם אופציה להארכה) ואת זוהר זסנו (שנתיים עם אופציה להארכה). בית"ר תקבל את עילאי חגג (חוזה ל-3 שנים) ,רועי אלימלך (חוזה ל-3 שנים) ומיליון יורו.

המגן הימני, זוהר זסנו, חתם היום במכבי חיפה לשנתיים פלוס אופציה לעונה נוספת לאחר שעבר בדיקות רפואיות. זסנו, בן 23, החל את דרכו במחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד. כבר בגיל 18 רשם את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת. בעונה האחרונה שיחק בבית"ר ירושלים וערך במדיה 34 הופעות.

זסנו רשם שמונה הופעות במדי נבחרת ישראל הצעירה עד גיל 21 ואף כבש שער חשוב בניצחון 0:3 על הונגריה, במסגרת מוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות בעונת 23/24.

קאני, בן ה-21, טוגולזי שנולד בישראל וגדל בבת ים, גדל במחלקות הנוער של בני יהודה, שם גם ערך את הופעת הבכורה שלו בליגת העל כבר בגיל 17 ואף כבש במשחק הראשון. בנוסף הוא שיחק בהכח עמידר ר"ג, אוסטריה וינה ובעונה האחרונה בבית"ר ירושלים, שם סיים כמלך השערים של הקבוצה.

הוולקאם של סילבה קאני | צילום: באדיבות מכבי חיפה

חג'ג', בן ה-23, משחק בעמדת הקשר והכנף, גדל במחלקות הנוער של קרית גת ומכבי חיפה, המשיך לקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, ושיחק בנוסף בהפועל עפולה. במהלך הקריירה כבש 16 שערים בכל המסגרות, ורשם 4 הופעות במדי נבחרת ישראל הצעירה.

אלימלך, בן ה-23 גם כן, משחק בתפקיד המגן הימני, נחשב לשחקן מהיר ואיכותי, שהצוות המקצועי סימן כבר מהעונה הקודמת לחיזוק המועדון. רועי גדל במחלקות הנוער של מכבי נתניה, בית"ר טוברוק ומכבי חיפה, ממנה המשיך לקבוצה הבוגרת, ושיחק בנוסף בהפועל עפולה ובהפועל פתח תקווה. במהלך הקריירה כבש 12 שערים בכל המסגרות, ורשם 10 הופעות במדי הנבחרות הצעירות.