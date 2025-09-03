שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג תכנית מדינית להחלת ריבונות מלאה על יהודה ושומרון: "הגיע העת להוריד אחת ולתמיד מהפרק את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב המדינה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ נשא הבוקר (שלישי) הצהרה מדינית חריפה שבה הוא קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל החלטה היסטורית על החלת ריבונות ישראלית על כלל השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון. לדבריו, "הגיע העת להוריד אחת ולתמיד מהפרק את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב המדינה"

סמוטריץ׳ הצביע על שני קונצנזוסים שלטענתו חוצים את המערכת הפוליטית והציבורית: הראשון הוא ההתנגדות המוחלטת להקמת מדינה פלסטינית, והשני – התמיכה בריבונות ישראלית. הוא הזכיר את החלטת הכנסת שהתקבלה ברוב גדול נגד מדינה פלסטינית, ואת ההצבעה בעד החלת ריבונות ביהודה ושומרון. “לעולם לא נוכל להסכים לאיום קיומי להתבסס בתוכנו. אחרי עשרות שנים של גמגום הגיע הזמן לומר זאת בבירור ולפעול בהתאם”, הוא הדגיש.

בהצהרתו הציג סמוטריץ’ את עקרון העל של תוכניתו: “מקסימום שטח על מינימום אוכלוסייה”. לדבריו, האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון מזדהה עם חמאס ועם השמדת ישראל, ולכן אין בכוונת הממשלה להחיל ריבונות עליהם. הוא חשף כי במפות שהוכנו במנהלת ההתיישבות נכללים כ־82% מהשטחים תחת ריבונות ישראלית, בעוד הפלסטינים ימשיכו לנהל את חייהם באופן עצמאי – תחילה דרך הרשות ובהמשך באמצעות מסגרות אזוריות חלופיות.

סמוטריץ’ הוסיף ותקף בחריפות את האיומים על “הבערת המזרח התיכון” וטען כי מדובר ב”קשקוש”: “כל ההפחדות על חבית הנפץ לא התממשו. גם בריבונות לא יקרה דבר”.

בסיום דבריו התייחס לדבריו של יו״ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שטען כי נתניהו כלל לא מעוניין בריבונות. סמוטריץ’ צחק והשיב: “מה ליברמן עשה בפוליטיקה הישראלית? באופוזיציה הוא מדבר הרבה.” הוא הוסיף: “אין שום עניין למדינות העולם הערבי במדינה פלסטינית – זה יחסי ציבור. אני מבטיח לכם, לא יהיה נורמליזציה עד שתהיה ריבונות!”.

ראש מועצת בית אל: "עלינו לומר לעולם: לא תקום כאן עוד מדינה"

ראש מועצת בית אל, שי אלון, אמר בתגובה להצהרה של סמוטריץ' כי "הקריאה הנחושה והברורה לכנס את הממשלה ולהחיל לאלתר ריבונות ישראלית בכל שטחי יהודה ושומרון – מציבה מצפן ערכי ולאומי ברור לכולנו. דווקא עכשיו, כאשר מדינות ממהרות להחיות את רעיון העיוועים של מדינת טרור בלב ההתיישבות היהודית, ולהעניק פרס לישות הפלסטינית הרצחנית אחרי ה-7 באוקטובר, עלינו לומר לעולם בקול צלול: לא תקום כאן עוד מדינה. לא מדינת טרור ולא חלוקה מחדש של ארץ אבותינו".

"הגיע הזמן להפסיק להתנצל על עצם קיומנו בארץ, ולהתחיל לעגן את הנוכחות היהודית בחוק, במדיניות ובמעשה. החלת ריבונות לא רק שתחזק את ההתיישבות ותתרום לביטחון ישראל, אלא היא גם תביא לצדק היסטורי והגשמת חזון הנביאים" הוסיף. "אני מצטרף לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לממשלה לקדם את המהלך ללא היסוס".