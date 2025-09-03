13 מפגינים נעצרו בעקבות ההתפרעויות הבוקר (שלישי) בגבעת רם בירושלים שכללה בין היתר עלייה לא חוקית לגג, תליית שלטים והדלקת רימוני עשן.

החל משעות הבוקר המוקדמות וגם בשעה זו שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פרוסים באזור גבעת רם בירושלים על מנת לאפשר את חופש המחאה, לצד שמירה על החוק ומרקם חיים תקין.

כפי שפורסם מוקדם יותר היום, הפגנות התקיימו במקומות שונים בירושלים. פחים הוצתו בגבעת רם וברחביה, מפגינים עלו לגג בגבעת רם בניגוד לחוק והדליקו רימון עשן.

ברחביה כאמור הוצתו פחים, שריפה פרצה ורכב נפגע. בגבעת רם הוצתו גם פחים, מספר מפגינים עלו על גג מבנה, סיכנו את עצמם ולא נענו להנחיות השוטרים במקום, הם תלו שלטים, והדליקו רימון עשן.

רגע המעצר | צילום: דוברות המשטרה

קצין משטרה כרז מספר פעמים למשתתפי המחאה שעלו על הגג לרדת ולפנותו לאור הסיכון הרב במעשייהם והתנהגותם המפרה את הסדר. בשלב מסויים, המפגינים ירדו מהגג ונעצרו על ידי השוטרים. עד כה נעצרו 13 מפגינים והם הועברו לתחנת המשטרה.