ברחביה כאמור הוצתו פחים, שריפה פרצה ורכב נפגע. בגבעת רם הוצתו גם פחים, מספר מפגינים עלו על גג מבנה, סיכנו את עצמם ולא נענו להנחיות השוטרים במקום, הם תלו שלטים, והדליקו רימון עשן.

רגע המעצר | צילום: דוברות המשטרה

קצין משטרה כרז מספר פעמים למשתתפי המחאה שעלו על הגג לרדת ולפנותו לאור הסיכון הרב במעשייהם והתנהגותם המפרה את הסדר. בשלב מסויים, המפגינים ירדו מהגג ונעצרו על ידי השוטרים. עד כה נעצרו 13 מפגינים והם הועברו לתחנת המשטרה.