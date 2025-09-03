13 מפגינים נעצרו בעקבות ההתפרעויות הבוקר (שלישי) בגבעת רם בירושלים שכללה בין היתר עלייה לא חוקית לגג, תליית שלטים והדלקת רימוני עשן.
החל משעות הבוקר המוקדמות וגם בשעה זו שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פרוסים באזור גבעת רם בירושלים על מנת לאפשר את חופש המחאה, לצד שמירה על החוק ומרקם חיים תקין.
כפי שפורסם מוקדם יותר היום, הפגנות התקיימו במקומות שונים בירושלים. פחים הוצתו בגבעת רם וברחביה, מפגינים עלו לגג בגבעת רם בניגוד לחוק והדליקו רימון עשן.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
נעמי
שיתוף פעולה של הספריה הלאומית,אי אפשר לזוז מטר בספריה ללא השגחה,וזה כאשר הספריה במימון ממשלתי,בושה.12:33 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נעמי
שיתוף פעולה של הספריה הלאומית,אי אפשר לזוז מטר בספריה ללא השגחה,וזה כאשר הספריה במימון ממשלתי,בושה.12:33 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר