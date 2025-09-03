רועי ינובסקי ראש דסק הפלילים של כאן 11 הוא מ"פ במילואים. בעקבות עוד סבב שהתגייס אליו הוא הותקף ברשת ונטען שיש לו בעיות בבית. אשתו רוני גרינברג הגיבה, "חגגנו עשר שנות נישואים. זוגיות מאושרת. מלוכלך מאוד לרדת לפסים האלה. תתבייש. המינימום זה להשאר בני אדם. חוצפן".
עמרי ברבש צייץ ברשת ה-X: "בטח לרועי ינובסקי יש בעיות בבית ובגלל זה הוא שש אלי מילואים בכל פעם שקוראים לו, ולא רק בגלל פטריוטיות טהורה (שזו מכה בפני עצמה)".
גרינברג הגיבה: "היי במקרה אני אשתו. לרועי אין בעיות בבית. למעשה חגגנו עשר שנות נישואים. זוגיות מאושרת, ילדים מתוקים ועוד בדרך. מלוכלך מאוד לרדת לפסים האלה. תתבייש. אנחנו בסה"כ שנתיים מקריבים את החיים האישיים שלנו בשביל כולם. המינימום זה להשאר בני אדם. חוצפן".
שירי מנתניה
מי זה בכלל עמרי ברבש?!!!! אוהבים את ינובסקי ואת כל המילואימניקים! אשתו של ינובסקי, אוהבים גם אותך, ישר כוח!!!!!!11:23 03.09.2025
אלופה
❤️11:30 03.09.2025
אלופה
❤️11:30 03.09.2025
