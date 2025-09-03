יום אחרי שקיבלו את פרס בטחון ישראל על תרומתם הייחודית, שני קצינים מצוות מטוסי הביון של חיל האוויר מספרים בראיון לסרוגים על פעילותם: "הטייסת טסה בכל הגזרות, בכל האזורים. כולל איראן"

דקות בודדות אחרי שצוות מטוסי הביון של חיל האוויר קיבלו אתמול (שלישי) את פרס בטחון ישראל על תרומתם הייחודית, אנחנו פגשנו שני קצינים במערך החדשני הזה: סגן ת', שהוא סייר אוויר בצוות הקמה של האורון, ועל ידו סגן נ', מפקדת גף בקרה. בראיון מיוחד לסרוגים השניים מספרים על פעילותם הנרחבת.

ספרו לי קצת על המטוס, על ייעודו, ואחר כך על הפעולות של כל אחד ואחת מכם.

ת': "אגיד שבכללי, בטייסת שלנו מ-2022 – עיטם שעושה בקרה אווירית, שביט, שעושה בעצם איסוף מודיעין אותות, איסוף סגינטי, ואורון שנכנס עכשיו יחסית לאחרונה, התמבצע נקרא לזה, ממש תוך כדי המלחמה, והוא בעצם האחרון במשפחת הנחשונים, והוא מבצע שלל משימות. בגדול המטוס מבצע שלל משימות בלי קשר, בלי צורך בעזרה קרקעית".

ת' הוא סייר אוויר השייך לצוות הקמה כבר כמעט שנה וחצי. רגע, אני שואל. מה זה אומר סייר אוויר? "בגדול בטייסת יש כמה תפקידים, באורון ספציפית, מי שמאייש את הקבינה, את החלק המבצעי במטוס, זה סיירי אוויר" הסביר. "בעצם אנחנו עושים קורס פיענוח אמ"ני, אנחנו קציני מודיעין, ומגיעים לטייסת אחרי ההשלמה של קציני המודיעין, ובעצם מבצעים את המשימות של האורון של איסוף מודיעין".

"סיירי האוויר משתבצים בטייסת 100 ו-122. במטוס האורון, כמו בעיטם ובשביט, יש את הקוקפיט, ששם יושבים הטייסים, ואנחנו מבצעים את עבודת המודיעין. סייר אוויר זה בגדול למצא את המודיעין, לאסוף מודיעין מכלל הסנסורים של המטוס, בעצם לייצר אותם בצורה טובה לקרקע ולהעביר אותה או באונליין או באופליין".

איזה טיסות עשית לאחרונה, עשיתם, לאחרונה, למשל?

"הטייסת טסה בכל הגזרות, בכל האזורים. כולל איראן"

כולל תימן?

"בכל האזורים שאתה יכול לדמיין. כן, אני אגיד שספציפית האורון, בגלל שהוא מטוס חדש, הוא רק עכשיו הגיע, הוא עדיין חלק מצוות ההקמה שלו, אנחנו עדיין מקימים את המטוס הזה, וצריך לומר שעד 7 באוקטובר הוא לא היה בתכנונים בכלל לטוס מבצעי. בעצם 7 באוקטובר הקפיץ את כל חיל האוויר, והחליטו שכל המטוסים צריכים לעלות לאוויר. זה ממש האיץ את הפרויקט. התחלנו בטיסות על האורון עם מעט מהנדסים שמלמדים אותנו איך לבצע את המשימות, ולאט-לאט דרבנו את המהנדסים והגענו למצבים שאנחנו כבר טסים בצורה מבצעית, בצורה אקטיבית לבד. צריך לומר, המלחמה האיצה בצורה ענקית את הפרויקט, ובכללית הקליטה של המטוס בחיל האוויר."

לאיזה מרחקים הוא מסוגל לטוס? אני תוהה. "אנחנו לא יכולים לתת מרחקים, אבל אנחנו נמצאים בכל מקום שנידרש, באיזה זמן שנידרש" אומר ת'.

לפני שאנו עוברים לסגן נ', כמה מילים על מערך מטוסי המשימה "שביט", "עיטם" ו"אורון" שלהם הוענק הפרס.

הפרס הוענק למעשה למנהל למחקר ולפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא״ת) במשרד הביטחון, לתעשייה האווירית, לזרוע האוויר, לזרוע הים ולאגף המודיעין בצה"ל על פיתוח והפעלה של מטוסי המשימה "שביט", "עיטם" ו"אורון" המהווים מערך מבצעי בעל תרומה משמעותית וייחודית לביטחון המדינה.

המערך עצמו מבוסס על טכנולוגיות מתקדמות המקנות יכולות שליטה, בקרה ומודיעין בכל זירות הלחימה. נציין שחשיבות המערך התחדדה במהלך המלחמה, בהגנת שמי המדינה, שימור העליונות המודיעינית וכחלק מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל.

במערכת הביטחון אומרים שפיתוח המערך משקף חדשנות, יצירתיות, תעוזה ויוזמה טכנולוגית לאורך שנים רבות לצד שיתוף פעולה יוצא דופן בין משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית.

הבנו? נמשיך הלאה.

סגן נ': "כל מטוס מביא משהו ייחודי"

נ' היא מפקדת גף בקרה בטייסת. במקצועה היא בקרית בקרה אווירית. "בתוך הטייסת, יש מגוון פלטפורמות – יש סיירים על האורון, בקרי אוויר, קציני בקרה אווירית על העיטם , ואחרים על מערך השביטים" סיפרה לסרוגים. "כל אחד מתמקצע במשימה שונה שכל מטוס מספק".

מה יחודו של כל מטוס?

"בעיקרון הם מביאים לך מידע ומודיעין אווירי".

איזה? אני שואל, ולא מקבל תשובה. אסור להגיד ואני מכבד. צריך להסביר: הכל החל רק אחרי ה 7.10 וכולם שייכים למשפחת מטוס הנחשון.

אחרי ההסתרה המובנת אני מנסה להבין מה זה אומר מפקדת גף? נ' מצטנעת. "אנחנו בטייסת עובדים ביחד. כל מטוס מביא משהו ייחודי, ואנחנו נותנים בסופו של דבר מידע, ביון הכי איכותי, גם בקצה וגם לבור" אמרה. "זה מידע שהוא ייחודי לנו, למדינת ישראל, וחלק מזה זה קשור גם לפרס שקיבלנו. בעצם אנחנו די ייחודיים, ולהציף ערכה כזאת שמביאה לך מודיעין כזה, והרבה מאוד יחסים עם מדינות שותפות, שגם בסוף מסתכלים במדינת ישראל כחץ ימני, לכל עולם טייסת ביון. עד פה אני יודעת שאני יכולה לפרט".

"בסופו של דבר, כשאנחנו מביאים מודיעין חוזי בזמן אמת, זה משפיע על כמה רבדים. בעצם אנחנו נמצאים בכל דבר רלוונטי ומשמעותי להגנה של המדינה בכל החזיתות. אנחנו סוג של זרוע ארוכה לחיל האוויר ולמדינת ישראל- משהו שהוא יחסית עצמאי וזה ייחודי למדינת ישראל. וחוק מזה זה ייחודי, גם הרמה של המערכות, הן מאוד מאוד מתקדמות, ושם גם השמיים הם הגבול ותמיד יש עוד ועוד פרויקטים על הקנה".

מה כולל התפקיד של מפקדת גף?

"בסוף, בגלל שיש איש מקצוע בתוך כל מטוס, זה אנשים שונים עם הכשרות שונות שמפעילים. אז יש פה מפקד גף לאורון, מפקד גף לאיתן, מפקד גף לעיטם. זה חוד החנית של מערך הבקרה".

"כאן בגלל הטייסת הטרוגנית, והיא נמצאת בכל משימות הליבה שאתה יכול לדמיין, יש פה את האנשים שליש עליון, הכי איכותיים, שמגיעים ומבצעים ביחד משימות מורכבות, וזה חשוב לציין, וכמפקדת גף יחד עם כל מפקדי האגפים, אחראים קודם כול על מוכנות וכשירות של כל האנשים לכל משימה בכל זמן, וכל פעם יש עוד אתגרים ועוד מורכבויות, וקצבים, גם של הטכנולוגיה, גם של ההקצרה של האנשים והמילואימניקים והסדירים, וגם של המערכות, זה משהו שלא ראינו עדיין, ובאמת, באמת, אני לא יכולה לפרט, יש לנו תרומה, אני מרגישה שליחות כשאני מבצעת בתפקיד, יש לנו תרומה משמעותית לזה שלא נהרגים אזרחים וחפים מפשע בכל 697 באמת, באמת, עשייה מאוד משמעותית".

"צריך להגיד שהעבודה שוטפת 24/7, ומ-7 באוקטובר, אין יום שאין מטוס באוויר הכל להגן על המדינה" היא מספרת בגאווה.

ס’ מערך דיגיטל 9900, מקבל הפרס מהמערך, סא״ל ל', הוסיף וסיפר לסרוגים כי "האורון מהווה מערכת פורצת דרך בתחום האיסוף האווירי בצה״ל וזאת הודות לשילוב של מומחיות תוכן מהשורה הראשונה בטכנולוגיה, בפלטפורמה אחת. הודות לשיתוף פעולה בין זרועי ושילוב של משהב״ט והתעשיות הצלחנו להעמיד בצה״ל, בזמן קצר, יכולת מבצעית לקליטה, פענוח והפצה של כלל התוצרים המתקדמים מהאורון לכוחות היבשה ובכך לסייע ישירות למשימת התמרון וההגנה".