אחרי שדוח המבקר האשים אותו במחדל אזרחי במלחמה – שר האוצר סמוטריץ' מצהיר: "בירוקרטיה וחסמים משפטיים שיתקו את הפעולה"

הדוח החריף של מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, מצביע ישירות על כישלונו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ בהפעלת הקבינט החברתי-כלכלי ובהקמת המשל"ט האזרחי. "הקבינט נמנע ממילוי תפקידו", קבע המבקר, והוסיף כי "שר האוצר לא מימש את סמכויותיו".

אלא שסמוטריץ’ לא נשאר חייב. בתגובה רשמית לדוח, שהועברה באמברגו עד פרסומו, הוא מצטרף לביקורת – אך מטיל את מלוא האשמה על מערכת המשפט והבירוקרטיה. "הררי המשפטיזציה והבירוקרטיה הישראלית הציבו חסם אדיר בפני היכולת לקבל החלטות ולממשן בזמן אמת ולהגיב מהר לצרכים שנוצרו באופן דחוף ומיידי, אף בזמן מלחמה מהקשות שידעה המדינה", כתב השר.

כדי להמחיש את טענתו סיפק דוגמה: "בשבוע הראשון של המלחמה הורה השר להעביר 5 מליוני ש"ח לארגון זק"א לטיפול בגופות הטבח 3, אך ההעברה בפועל נעשתה מס' חודשים לאחר מכן בשל הליכים משפטיים ובירוקטיים הרסניים".

מחדל או הישג?

בדוח המבקר נטען כי המשל"ט האזרחי נסגר כעבור חודשיים מבלי שהצליח למלא את ייעודו, וכי סמוטריץ’ לא דאג להפעיל את הקבינט החברתי-כלכלי בפועל. אולם השר מתעקש כי חרף המגבלות, הצליח לספק מענה משמעותי: "הניהול שהוביל השר בנחישות גדולה איפשר מתן מענה גדול ומרחיב ביותר ל-200,000 מפונים, 300,000 מילואמיניקים, ולמאות אלפי עצמאים במשבר האזרחי הגדול והממושך ביותר שידעה מדינת ישראל".

הוא מוסיף כי במקביל ניהל את הכלכלה: "העמדת התקציבים הדרושים לניהול המלחמה במאות מיליארדי שקלים, הובלת הליכי שיקום לישובי הדרום והצפון במילארדי שקלים ועוד ועוד – הכל תוך הובלת הליכי חקיקה בכנסת, תקציב, תקנות, נהלים, מערכות מחשוב, גיוס עובדים וכד'".

"הנתונים מדברים בעד עצמם"

לסיום, סמוטריץ’ מתהדר בהישגים מקרו-כלכליים: "ניווט המשק והכלכלה על ידי שר האוצר מול אתגרי המלחמה מוכיח את עצמו והנתונים מדברים בעד עצמם – בחוזקו של השקל, בבורסה ששוברת שיאים, בהייטק, בהשקעות הזרות, בשוק התעסוקה המהודק, בגירעון הנמוך מהתחזיות ובחזרה המהירה של המשק לעבודה סדירה".

בד בבד, השר צירף מכתב ששלח למבקר המדינה כבר במהלך הביקורת, שבו פירט את טענותיו. "קיבלתי אחריות, אך לא קיבלתי סמכות", סיכם, והדגיש כי ללא שינוי מבני בממשל ובמערכת המשפט – גם המלצות המבקר עלולות "להיתקע באותם חסמים בדיוק".