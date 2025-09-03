סקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה מצא כי רוב מצביעי מפלגות הקואליציה (למעט הציונות הדתית) בעד עסקה לשחרור כול החטופים גם במחיר נסיגה מעזה, מכלל הציבור כ־50 אחוזים מתנגדים להרחבת הלחימה בעזה

סקר חדש של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שנערך במסגרת מדד הקול הישראלי אוגוסט 2025 ופורסם היום (רביעי) בדק את עמדות הציבור לגבי עסקת חטופים והרחבת הלחימה בעזה – ומצא כי רוב הציבור מתנגד להמשך המלחמה ובעד עסקה לשחרור כל החטופים – כולל תומכי הקואליציה.

לפי הנתונים, 64.5 אחוזים מכלל הציבור בעד עסקה כוללת לשחרור כל החטופים בתמורה להפסקת הלחימה ונסיגת צה״ל מכל רצועת עזה. בקרב היהודים 62 אחוזים, בקרב הערבים 81 אחוזים.

בפילוח לפי מחנות פוליטיים בקרב יהודים, נאמר כי בשמאל 92 אחוזים ובמרכז 77 אחוזים בעד עסקה, ובימין 47 אחוזים בעד העסקה למול 44 אחוזים המתנגדים לה. פילוח לפי הצבעה בבחירות האחרונות הראה כי בקרב מצביעי ליכוד 52 אחוזים תומכים בעסקה כוללת, בקרב מצביעי ש״ס 57 אחוזים, ובקרב מצביעי יהדות התורה 56 אחוזים. מנגד, בקרב מצביעי הציונות הדתית הרוב מתנגדים – 71 אחוזים. בקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה נרשמה תמיכה רחבה מאוד בעסקה.

בנוגע להרחבת הלחימה בעזה, כ־50 אחוזים מכלל הציבור מתנגדים להחלטת הקבינט להרחיב את המלחמה – כולל כיבוש השטח והישארות בו. בציבור היהודי 49 אחוזים תומכים בהחלטה, לעומת 42.5 המתנגדים לה. בציבור הערבי 81.5 אחוזים מתנגדים. לפי מחנות פוליטיים בקרב יהודים: מתנגדים – בשמאל 92 אחוזים ובמרכז 62 אחוזים. בימין הרוב תומכים בהחלטה להרחיב את המלחמה – 69 אחוזים.

משתתפי הסקר נשאלו גם על הנושא של התיישבות יהודית בעזה ביום שאחרי, כשנמצא כי 59 אחוזים מכלל הציבור מתנגדים להתיישבות יהודית ברצועה. בקרב היהודים 53 אחוזים מתנגדים, וכך גם כ־90 אחוזים מהערבים. בשמאל מתנגדים 93 אחוזים, ובמרכז 77 אחוזים. מנגד בימין הרוב (61 אחוזים) תומכים בהתיישבות.

בנוסף, נמצא קשר בין רמת דתיות לעמדות בנושא ההתיישבות: התמיכה הגבוהה ביותר היא בקרב החרדים והנמוכה ביותר בקרב החילונים. ממצא מעניין נוסף – 37 אחוזים מתומכי ההתיישבות היהודית בעזה תומכים גם בעסקה לשחרור כל החטופים תמורת נסיגה מלאה, כלומר בפועל מוותרים על ההתיישבות תמורת החזרת החטופים.

רוב הציבור מאמין: ההנהגה לא עושה מספיק מאמץ לשחרור החטופים

הסקר בדק גם את עצדות הציבור לגבי מאמצי ההנהגה לשחרור החטופים – כש-53 אחוזים מכלל הציבור סבורים שההנהגה אינה עושה מאמצים מרביים לשחרור החטופים. בקרב היהודים 51.5 אחוזים סבורים כך, ובקרב הערבים 63 אחוזים. בימין היהודי הרוב (63 אחוזים) סבורים שההנהגה אכן עושה את מירב המאמצים, אבל בשמאל (93 אחוזים) ובמרכז (69 אחוזים), סבורים שלא נעשים מאמצים מספיקים.

הסקר נערך בין התאריכים 24 עד 28 באוגוסט 2025 בקרב מדגם מייצג של 750 איש ואישה בגילאי 18 ומעלה, 600 בשפה העברית ו־150 בשפה הערבית. הסקר נערך על ידי מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה בהובלת פרופ׳ תמר הרמן.