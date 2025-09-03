יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מגיב להצתות הבוקר (רביעי) בירושלים ותוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה: "באוזלת ידה ובאכיפתה הבררנית, שורפת את המדינה".
הדברים המלאים: "היועצת המשפטית למחאה, הגברת בהרב-מיארה, באוזלת ידה ובאכיפתה הבררנית, שורפת את המדינה. סעיף 448 לחוק העונשין קובע כך: המשלח אש במזיד בדבר לא לו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים. עבירת ההצתה היא פשע חמור מאוד והענישה בהתאם. היא איננה מותנית בנזק, אלא בעצם ההצתה – משום שאנחנו יודעים איך ההצתה מתחילה, לעולם אין לדעת איך תסתיים, וגלום בה סיכון חיים ממשי".
"העבריינים הבזויים שהציתו היום את ירושלים, ומבקשים להצית את המדינה – היו נעצרים ונענשים במלוא חומרת הדין אילו היו מציתים ליד ביתה של הגב׳ בהרב מיארה, מי משופטי העליון או פרקליט המדינה. אך המערכת האמונה על אכיפת החוק נחטפה בידי פירומנית שאין בינה ובין שלטון החוק צל צילו של דבר. חסימות כבישים? הטרדות? אלימות מילולית? איומים? הכל עובר – עכשיו גם הצתה. איפה זה ייעצר? ניתן רק לשער".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
תמיר
הם רוצים להיפטר ממנה כיוון שהיא מפריעה להם לעבור על החוק. מדובר בקואליציה בעלת נטיות עברייניות. בראש עומד נאשם בפלילים בעבירות חמורות שיש עמן קלון, זה שהצהיר כבר לפני 17...
הם רוצים להיפטר ממנה כיוון שהיא מפריעה להם לעבור על החוק. מדובר בקואליציה בעלת נטיות עברייניות. בראש עומד נאשם בפלילים בעבירות חמורות שיש עמן קלון, זה שהצהיר כבר לפני 17 חודשים שאנו כפסע מנצחון. איזה פסע, איזה ניצחון.המשך 10:33 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
לא ציפינו למשהו אחר מממשלת ההשתמטות, ההפליה בין דם וההסתה. עם ישראל התעורר לבוקר עצוב, בעקבות הונדליזם... רק הממשלה חוגגת, קיבלה עוד חומר להסתה נגד היועמ"שית הגיבורה שלנו.10:31 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמואלי יהושע
הממשלה הזאת -היא ששרפה את המדינה. הביביסטים מומחים בלהאשים אחרים.10:28 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מרים אייכנבאום
מדוע הגברת לא בכלא?11:11 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מרים אייכנבאום
אכיפה בררנית. בהפגנות שלנו נגד ההתנתקות. רגל אחת על הכביש, היינו נעצרים.11:05 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משפטן
הבג"ץ היועמשי"ת והפרקליטות מתנהגים כאירגון פשע ונותנים רוח גבית למפגינים שמזמן הפכו למחבלים בשליחות היועמשי"ת ומערכת המשפט,צריך להתחיל לטפל במוסדות אלו ביד קשה הם חצו את כל הקווים והגבולות,וזה היה...
הבג"ץ היועמשי"ת והפרקליטות מתנהגים כאירגון פשע ונותנים רוח גבית למפגינים שמזמן הפכו למחבלים בשליחות היועמשי"ת ומערכת המשפט,צריך להתחיל לטפל במוסדות אלו ביד קשה הם חצו את כל הקווים והגבולות,וזה היה צפוי ,ברגע שמינו עבריין בראש מערכת המשפט ועבריינית בראש הפרקליטות זו התוצאה יש להם עניין לשרוף את המדינה ולזרוע הרס וחורבן .המשך 10:55 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תמיר
הם רוצים להיפטר ממנה כיוון שהיא מפריעה להם לעבור על החוק. מדובר בקואליציה בעלת נטיות עברייניות. בראש עומד נאשם בפלילים בעבירות חמורות שיש עמן קלון, זה שהצהיר כבר לפני 17...
הם רוצים להיפטר ממנה כיוון שהיא מפריעה להם לעבור על החוק. מדובר בקואליציה בעלת נטיות עברייניות. בראש עומד נאשם בפלילים בעבירות חמורות שיש עמן קלון, זה שהצהיר כבר לפני 17 חודשים שאנו כפסע מנצחון. איזה פסע, איזה ניצחון.המשך 10:33 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
לא ציפינו למשהו אחר מממשלת ההשתמטות, ההפליה בין דם וההסתה. עם ישראל התעורר לבוקר עצוב, בעקבות הונדליזם... רק הממשלה חוגגת, קיבלה עוד חומר להסתה נגד היועמ"שית הגיבורה שלנו.10:31 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמואלי יהושע
הממשלה הזאת -היא ששרפה את המדינה. הביביסטים מומחים בלהאשים אחרים.10:28 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איגור
תעיפו אותה פחדנים!!!10:26 03.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר