יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מגיב להצתות הבוקר (רביעי) בירושלים ותוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה: "באוזלת ידה ובאכיפתה הבררנית, שורפת את המדינה".

הדברים המלאים: "היועצת המשפטית למחאה, הגברת בהרב-מיארה, באוזלת ידה ובאכיפתה הבררנית, שורפת את המדינה. סעיף 448 לחוק העונשין קובע כך: המשלח אש במזיד בדבר לא לו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים. עבירת ההצתה היא פשע חמור מאוד והענישה בהתאם. היא איננה מותנית בנזק, אלא בעצם ההצתה – משום שאנחנו יודעים איך ההצתה מתחילה, לעולם אין לדעת איך תסתיים, וגלום בה סיכון חיים ממשי".

"העבריינים הבזויים שהציתו היום את ירושלים, ומבקשים להצית את המדינה – היו נעצרים ונענשים במלוא חומרת הדין אילו היו מציתים ליד ביתה של הגב׳ בהרב מיארה, מי משופטי העליון או פרקליט המדינה. אך המערכת האמונה על אכיפת החוק נחטפה בידי פירומנית שאין בינה ובין שלטון החוק צל צילו של דבר. חסימות כבישים? הטרדות? אלימות מילולית? איומים? הכל עובר – עכשיו גם הצתה. איפה זה ייעצר? ניתן רק לשער".

