יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מגיב להצתות הבוקר (רביעי) בירושלים ותוקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה: "באוזלת ידה ובאכיפתה הבררנית, שורפת את המדינה".

הדברים המלאים: "היועצת המשפטית למחאה, הגברת בהרב-מיארה, באוזלת ידה ובאכיפתה הבררנית, שורפת את המדינה. סעיף 448 לחוק העונשין קובע כך: המשלח אש במזיד בדבר לא לו, דינו – מאסר חמש עשרה שנים. עבירת ההצתה היא פשע חמור מאוד והענישה בהתאם. היא איננה מותנית בנזק, אלא בעצם ההצתה – משום שאנחנו יודעים איך ההצתה מתחילה, לעולם אין לדעת איך תסתיים, וגלום בה סיכון חיים ממשי".

"העבריינים הבזויים שהציתו היום את ירושלים, ומבקשים להצית את המדינה – היו נעצרים ונענשים במלוא חומרת הדין אילו היו מציתים ליד ביתה של הגב׳ בהרב מיארה, מי משופטי העליון או פרקליט המדינה. אך המערכת האמונה על אכיפת החוק נחטפה בידי פירומנית שאין בינה ובין שלטון החוק צל צילו של דבר. חסימות כבישים? הטרדות? אלימות מילולית? איומים? הכל עובר – עכשיו גם הצתה. איפה זה ייעצר? ניתן רק לשער".

השר לוין מצטרף לאוחנה: "למה שקורה הבוקר יש שם אחד – טרור"

שר המשפטים יריב לוין תקף גם הוא את בהרב מיארה :"למה שקורה הבוקר יש שם אחד – טרור. ויש גם שותפים בכירים לאחריות – היועצת המשפטית המודחת שמכתיבה אכיפה בררנית פושעת, ושופטי בג״ץ שמתייצבים לצדה ומנסים לכפות את המשך כהונתה על הממשלה ועל הציבור כולו".

היועמ"שית | צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

"אכיפה בררנית היא פשע. כולנו יודעים איך היו מתייחסים לאירוע כזה לו היה מדובר בנערי גבעות. האירועים היום ממחישים שוב את חובתה של הממשלה כולה להתייצב מאחורי ההחלטה להדיח את עו״ד בהרב מיארה ולהשלים את מינוי דוד זיני לראש השב״כ. זו הדרך שתביא להעמדתם לדין של המציתים ושל מי שהסיתו אותם. זו הדרך לשים סוף להפקרות ברחובות".

כזכור הפגנות מתקיימות הבוקר במקומות שונים בירושלים. פחים הוצתו בגבעת רם וברחביה, מפגינים עלו לגג בגבעת רם בניגוד לחוק והדליקו רימון עשן.