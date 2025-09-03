באופוזיציה גינו את שריפת הרכבים בהפגנות בירושלים, כשאמרו כי "אלימות מכל סוג, של קומץ לא מייצג, אינה מקדמת את השבת החטופים ורק פוגעת במאבק הציבורי הנחוש והחשוב"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב הבוקר (רביעי) להתפרעויות והצתות הרכבים בידי מפגינים בירושלים, כשבדבריו גינה את האלימות וטען כי היא לא מייצגת את המחאה הקוראת להשבת החטופים.

"ההפגנות וההזדהות עם משפחות החטופים היום היא זכות דמוקרטית וחובה מוסרית של כל אזרח" אמר גנץ. "שריפת רכבים ואלימות מכל סוג, של קומץ לא מייצג, אינה מקדמת את השבת החטופים ורק פוגעת במאבק הציבורי הנחוש והחשוב".

במקביל, ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר כי "אני מגנה את הצתת הרכבים בירושלים, אבל מגנה הרבה יותר ממשלה שמפקירה חטופים למותם בעזה".