בעקבות ההצתות בהפגנות הבוקר (רביעי) בירושלים, במשטרה הוציאו הודעה חריפה נגד ההפגנות והסיקור התקשורתי: "צר לנו שיש גורמים שונים המסקרים מעשים אלו כמחאות לגיטימיות, במקום להוקיע ולגנות את מבצעיהם".
הדברים המלאים: "חופש המחאה אינו החופש להבעיר רכוש, ולגרום נזק כלכלי ובריאותי לציבור שעלול לסכן חיים- כפי שהיה הבוקר בירושלים. שריפה של רכבים שגרמה נזק לרכוש, והבערת אש שחייבה פינוי דיירים במטרה לשמור על שלומם ובטחונם בכדי שלא יפגעו – מהווה חציית קו אדום ואין בינה לבין מחאה כחוק כל קשר".
"מעשים אלו לא מבוצעים ע״י מפגינים, אלא ע״י פורעי חוק שמתנהגים כעבריינים. צר לנו שיש גורמים שונים המסקרים מעשים אלו כמחאות לגיטימיות, במקום להוקיע ולגנות את מבצעיהם. משטרת ישראל רואה בחומרה את המעשים העבריינים הללו ותפעל בכלים שברשותה למצות את הדין עם אותם פורעי חוק".
הפגנות מתקיימות הבוקר במקומות שונים בירושלים. מפגינים הציתו פחים בגבעת רם וברחביה וגרמו לשריפה שפגעה ברכבים ובתים, מפגינים אחרים עלו לגג בגבעת רם בניגוד לחוק והדליקו רימון עשן.
יצחק בר-לב
המשטרה צודקת ב-100%. המשטרה תוקפת את התקשורת: "מדובר בפורעי חוק"10:11 03.09.2025
יהודי 1
ככה זה כששומעים לקול היועמ"שית ולא לשר לביטחון לאומי.10:11 03.09.2025
רחמים
בושה וחרפה בית המשפט נוטה להסכים עם פורעי חוק צריכים מעצר דחוף יכולים משפחות החטופים10:09 03.09.2025
