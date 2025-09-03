בעקבות המתקפות נגד יחידת המתפש ומתאם פעולות הממשלה בשטחים רסאן עליאן, הרמטכ"ל גינה את ההתבטאויו והבהיר כי מדובר ב"אמירות פסולות שאין להן מקום בשיח הציבורי במדינת ישראל"

הרמטכ"ל אייל זמיר גינה הבוקר (רביעי) את המתקפות נגד יחידת המתפ"ש ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן. בדבריו הבהיר כי "האמירות הנוגעות למוצאו העדתי של האלוף הן אמירות פסולות שאין להן מקום בשיח הציבורי במדינת ישראל".

"לרמטכ״ל אמון מלא והערכה לאלוף עליאן. מדובר בקצין לוחם מצטיין, אשר פעל עשרות שנים במסירות אין קץ למען ביטחון מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה תוך סיכון חייו" נמסר. "תרומתו למדינה ככלל ובפרט לחיזוק הקשר עם בני העדה הדרוזית היא ייחודית ועמוקה".

בסיכום זמיר הבהיר כי "הניסיון להטיל דופי במשרתי יחידת המתפ״ש, שתרומתם למדינת ישראל משמעותית מאוד ומהווה נדבך חשוב בפעילותה הביטחונית והאזרחית של המדינה, הוא ניסיון פסול בתכלית וצה״ל דוחה אותו על הסף".