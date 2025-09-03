הרמטכ"ל מגנה את ההתקפות נגד מתפ"ש: "ניסיון פסול בתכלית"

כ"ץ על שיגור הלוויין: "מסר אזהרה לכל אויבינו"

הישג אדיר לתעשייה הביטחונית: כך שוגר הלווין אופק 19. צפו

אחרי הבהלה, צה"ל מודיע: "שוגר לוויין לחלל" | תיעוד

חוסל המחבל שהחזיק בשבי את אמילי דמארי, רומי גונן ונעמה לוי

מקרון נגד ארה"ב: "ההחלטה בלתי מקובלת"

כ"ץ על החות'ים: "ידענו לצוד אותם הפעם - ונדע גם בעתיד"