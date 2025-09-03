שר החינוך יואב קיש הגיב להפגנות הבוקר (רביעי) בירושלים שכללו הצתות ופגיעה ברכבים, "יודעים היטב שזה לא משרת את החזרת החטופים אלא רק את האנרכיה שאותם אנשי מחאה משולי החברה הישראלית מנסים לייצר במדינה."
דבריו המלאים: "העבריינים שהציתו רכבים של אזרחים יודעים היטב שזה לא משרת את החזרת החטופים אלא רק את האנרכיה שאותם אנשי מחאה משולי החברה הישראלית מנסים לייצר במדינה".
"איזה הבדל בינם לבין כל אנשי המילואים, מימין ומשמאל, שמתייצבים כעת בהמוניהם כדי להשלים את מטרות המלחמה – מיטוט חמאס והחזרת כל החטופים".
גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב כשאמר: "גל הצתות הטרור הבוקר בסמוך לבית ראש הממשלה בשכונת רחביה – בגיבוי ועידוד היועמ"שית העבריינית שרוצה לשרוף את המדינה"
מירי רגב: "אלימות שמסכנת חיי אדם"
שרת התחבורה מירי רגב כתבה: "המחאה של השמאל איבדה שליטה מזמן והפכה להתנהגות אלימה, מסוכנת ובלתי נתפסת. שריפת כבישים, פגיעה בתשתיות, חסימות אלימות, והשיא הבוקר- הצתת שריפה ליד בית ראש הממשלה שהבעירה מכוניות, עצים ותשתית".
"זה כבר לא חופש ביטוי, זו אלימות בריונית שמזכירה שיטות של ארגוני טרור. אני מצפה מהמשטרה, מהיועצת המשפטית לממשלה ומהפרקליטות לעצור את ההפקרות, לאכוף את החוק ולשים סוף להתפרעויות. האלימות הזו מסכנת חיי אדם, את ביטחונו של ראש הממשלה ובני משפחתו, וזו חציית קו אדום שאסור שתעבור בשתיקה".
חנוך מילביצקי: "אלו ששורפים את הכבישים שלנו לא נרתעים מלשרוף את המכוניות שלנו. הסמיכות לבתי מגורים מעידה שגם הבתים שלנו הם מטרה לגיטימית עבור ארגון הפשיעה הזה. לכולם ברור מי המתכננים והמבצעים. אדוני שר הבל״מ איתמר בן גביר עת לעשות"
הפגנות מתקיימות במקומות שונים בירושלים. פחים הוצתו בגבעת רם וברחביה, מפגינים עלו לגג בגבעת רם בניגוד לחוק והדליקו רימון עשן.
ש
למפגנים פשוט ירדתם לתחתית של התחתית הפכתם את עצמכם לטרוריסטים יהודים כמו אנשי חמאס-אתם נלחמים נגד אזרחי המדינה במקום להילחם נגד האויב חמאס-יש להכריז על...
למפגנים פשוט ירדתם לתחתית של התחתית הפכתם את עצמכם לטרוריסטים יהודים כמו אנשי חמאס-אתם נלחמים נגד אזרחי המדינה במקום להילחם נגד האויב חמאס-יש להכריז על המפגנים כארגון טרור בתוך מדינת ישראל.המשך 08:58 03.09.2025
זאב
כנופיית הממשלה שורפת אותנו הציבור כל שנה שנים רבות כולכם צוררים נגד העם היהודי מלקקי עכוזים של הרודן הפאשיסט09:10 03.09.2025
ש
פשוט הטרוריסטים היהודים קיבלו אישור מהרועצת להדליק מדורות -מיאריה הלוואי והרכב שלך יישרף09:00 03.09.2025
בניהו שרעבי
אנרכיה בחסות היועמ"שית ובסיוע בג"צ08:59 03.09.2025
הרשקוביץ חיפה
להתחיל להתנהג עם המפגינים ביד קשה ואם צריך תשברו להם את הידיים ואת הרגליים.10:04 03.09.2025
רואים לכם
רק לנוער הזוועות מותר?09:50 03.09.2025
רון
מזועזע מהאנרכיה! רק לאוכלי מוות מותר לשרוף את המדינה, להצית עיירות שלמות, לשרוף מתקני שבכ, לשרוף ג'יפים צהלייים וכמובן שאסור לעצור אותם בחסות הבסייג' של בן-חזיר09:38 03.09.2025
