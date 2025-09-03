בקואליציה מגיבים להפגנות בירושלים: "האלימות הזו מסכנת חיי אדם, את ביטחונו של ראש הממשלה ובני משפחתו, וזו חציית קו אדום שאסור שתעבור בשתיקה"

שר החינוך יואב קיש הגיב להפגנות הבוקר (רביעי) בירושלים שכללו הצתות ופגיעה ברכבים, "יודעים היטב שזה לא משרת את החזרת החטופים אלא רק את האנרכיה שאותם אנשי מחאה משולי החברה הישראלית מנסים לייצר במדינה."

דבריו המלאים: "העבריינים שהציתו רכבים של אזרחים יודעים היטב שזה לא משרת את החזרת החטופים אלא רק את האנרכיה שאותם אנשי מחאה משולי החברה הישראלית מנסים לייצר במדינה".

ירושלים: מפגינים עלו לגג, פחים הוצתו ורכבים נפגעו.

‏"איזה הבדל בינם לבין כל אנשי המילואים, מימין ומשמאל, שמתייצבים כעת בהמוניהם כדי להשלים את מטרות המלחמה – מיטוט חמאס והחזרת כל החטופים".

גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב כשאמר: "גל הצתות הטרור הבוקר בסמוך לבית ראש הממשלה בשכונת רחביה – בגיבוי ועידוד היועמ"שית העבריינית שרוצה לשרוף את המדינה"

מירי רגב: "אלימות שמסכנת חיי אדם"

שרת התחבורה מירי רגב כתבה: "המחאה של השמאל איבדה שליטה מזמן והפכה להתנהגות אלימה, מסוכנת ובלתי נתפסת. שריפת כבישים, פגיעה בתשתיות, חסימות אלימות, והשיא הבוקר- הצתת שריפה ליד בית ראש הממשלה שהבעירה מכוניות, עצים ותשתית".

"זה כבר לא חופש ביטוי, זו אלימות בריונית שמזכירה שיטות של ארגוני טרור. אני מצפה מהמשטרה, מהיועצת המשפטית לממשלה ומהפרקליטות לעצור את ההפקרות, לאכוף את החוק ולשים סוף להתפרעויות. האלימות הזו מסכנת חיי אדם, את ביטחונו של ראש הממשלה ובני משפחתו, וזו חציית קו אדום שאסור שתעבור בשתיקה".

חנוך מילביצקי: "אלו ששורפים את הכבישים שלנו לא נרתעים מלשרוף את המכוניות שלנו. הסמיכות לבתי מגורים מעידה שגם הבתים שלנו הם מטרה לגיטימית עבור ארגון הפשיעה הזה. לכולם ברור מי המתכננים והמבצעים. אדוני שר הבל״מ איתמר בן גביר עת לעשות"

הפגנות מתקיימות במקומות שונים בירושלים. פחים הוצתו בגבעת רם וברחביה, מפגינים עלו לגג בגבעת רם בניגוד לחוק והדליקו רימון עשן.