שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך על שיגור הלוויין "אופק 19" ואמר כי מדובר ב"מסר אזהרה לכל אויבינו באשר הם: אנחנו פוקחים עליכם עין בכל שעה ובכל מצב"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר (רביעי) לשיגור הלוויין "אופק 19" אמש, כשבדבריו בירך על ההישג של התעשייה הביטחונית ושלח אזהרה לאויבי ישראל.

"שיגור הלוויין 'אופק 19' אתמול הוא הישג ברמה העולמית הגבוהה ביותר. למדינות מעטות יש את היכולות האלה" אמר כ"ץ. "אני מצדיע לתעשייה האווירית, למשרד הביטחון, לצה"ל ולכל מי שנטל חלק בפיתוח".

"בנוסף, זה מסר אזהרה לכל אויבינו באשר הם: אנחנו פוקחים עליכם עין בכל שעה ובכל מצב", הוסיף ואיים.

עוד באותו נושא הישג אדיר לתעשייה הביטחונית: כך שוגר הלווין אופק 19. צפו 07:55 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כאמור, מנהלת החלל במפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית שיגרו בהצלחה אתמול בשעה 22:30 את לוויין התצפית המכ"מי 'אופק 19' לחלל. השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים תלת שלבי מסוג "שביט", משדה ניסויים במרכז הארץ.

הלוויין 'אופק 19' פותח על בסיס ניסיון שצברו מערכת הביטחון והתעשייה האווירית בפיתוח סדרת לווייני התצפית המתקדמים "אופק", ששוגרו לחלל החל משנת 1988.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שיגור הלווין אופק 19 (מולטימדיה מפא״ת, משרד הביטחון)

תכנית החלל הביטחונית מובלת על ידי מנהלת החלל במפא״ת ושותפים בה גורמים שונים מצה״ל, בהם יחידה 9900 באגף המודיעין וחיל האוויר. התעשייה האווירית פיתחה וייצרה את הלוויין והמשגר כקבלן הראשי של הפרויקט. חטיבת מערכות טילים וחלל, באמצעות מפעל 'חלל', הובילה את הפרויקט בשיתוף עם חטיבת 'אלתא' שייצרה את מטען הדחף ועם מפעל מל״מ שהוביל את פיתוח המשגר יחד עם החברות 'תומר' ו'רפאל' שייצרו את מנועי טיל השיגור.

עם כניסתו של הלוויין לפעילות מלאה, יעביר משרד הביטחון את הפעלת הלוויין לאחריות יחידת 9900 – יחידת המודיעין הגיאוגרפי חזותי של אגף המודיעין בצה"ל.