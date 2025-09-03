הפגנות מתקיימות הבוקר (רביעי) במקומות שונים בירושלים. פחים הוצתו בגבעת רם וברחביה, מפגינים עלו לגג בגבעת רם בניגוד לחוק והדליקו רימון עשן.
ברחביה כאמור הוצתו פחים, שריפה פרצה ורכב נפגע. בגבעת רם הוצתו גם פחים, מספר מפגינים עלו על גג מבנה, סיכנו את עצמם ולא נענו להנחיות השוטרים במקום, הם תלו שלטים, והדליקו רימון עשן
כוחות משטרה ומג"ב שפועלים במקום קראו להם להפגין רחבה סמוך למבנה, תוך שקצין משטרה כרז לקומץ משתתפי המחאה שעלה על הגג לרדת ולפנותו".
מדוברות כבאות והצלה נמסר: "בשעה האחרונה התקבלו דיווחים במשל"ט 102 על שריפת רכב וסכנה הנשקפת לבניין סמוך כתוצאה מהבערת צמיגים ופחי אשפה במספר מוקדים ברחובות חרל"פ ורופין בירושלים. ברחוב חרל"פ הובערו פחי אשפה וברחוב רופין הובערו צמיגים. כתוצאה מהאירוע כאמור נשרף רכב, לא דווח בשלב זה על נפגעים. צוותי כיבוי מתחנת הבירה הוזנקו למקום וכיבו את השריפות בזירות השונות".
