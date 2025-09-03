הפגנות מתקיימות במקומות שונים בירושלים. פחים הוצתו בגבעת רם וברחביה, מפגינים עלו לגג בגבעת רם בניגוד לחוק והדליקו רימון עשן

הפגנות מתקיימות הבוקר (רביעי) במקומות שונים בירושלים. פחים הוצתו בגבעת רם וברחביה, מפגינים עלו לגג בגבעת רם בניגוד לחוק והדליקו רימון עשן.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ההצתה ברחביה | צילום: דוברות המשטרה

ברחביה כאמור הוצתו פחים, שריפה פרצה ורכב נפגע. בגבעת רם הוצתו גם פחים, מספר מפגינים עלו על גג מבנה, סיכנו את עצמם ולא נענו להנחיות השוטרים במקום, הם תלו שלטים, והדליקו רימון עשן

עוד באותו נושא במקום פתיחת שנת הלימודים: 120 תלמידים סרוגים מפגינים ברעננה 13:00 | חדשות סרוגים 10 0 😀 👏

כוחות משטרה ומג"ב שפועלים במקום קראו להם להפגין רחבה סמוך למבנה, תוך שקצין משטרה כרז לקומץ משתתפי המחאה שעלה על הגג לרדת ולפנותו".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . עלייה לגג בגבעת רם | צילום: דוברות המשטרה

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "בשעה האחרונה התקבלו דיווחים במשל"ט 102 על שריפת רכב וסכנה הנשקפת לבניין סמוך כתוצאה מהבערת צמיגים ופחי אשפה במספר מוקדים ברחובות חרל"פ ורופין בירושלים. ברחוב חרל"פ הובערו פחי אשפה וברחוב רופין הובערו צמיגים. כתוצאה מהאירוע כאמור נשרף רכב, לא דווח בשלב זה על נפגעים. צוותי כיבוי מתחנת הבירה הוזנקו למקום וכיבו את השריפות בזירות השונות".