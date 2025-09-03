בצה"ל אישרו כי מצבאח סלים מצבאח דאיה, ששימש כראש ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'אהדין ברצועת עזה, חוסל בתקיפה בשבוע שעבר. זו הפעם הרביעית שבה ראש הארגון האחראי לרצח משפחת ביבס מחוסל במלחמה

חיסול נוסף: בצה"ל אישרו כי המחבל מצבאח סלים מצבאח דאיה, ששימש כראש ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'אהדין ברצועת עזה, חוסל במהלך שבוע שעבר במרחב נוציראת. זו הפעם הרביעית שבה ראש הארגון מחוסל, אחרי ששלושת הראשים הקודמים חוסלו בתקיפות צה"ל בחודשים האחרונים.

בצה"ל אמרו כי "במסגרת תפקידו כראש ארגון הטרור, עסק בגיוס מחבלים ביהודה ושומרון ובתוך ישראל, באמצעותם קידם והוציא לפועל פיגועים ופעולות טרור. במהלך המלחמה ארגון הטרור בראשותו היה מעורב בקידום פיגועים בשטח ישראל ונגד כוחות צה״ל הפועלים ברצועת עזה".

כאמור, דאיה מונה לתפקיד ראש ארגון הטרור לאחר ששלושת ראשי הארגון הקודמים חוסלו בתקיפות צה"ל בחודשים האחרונים. "חיסולו מהווה פגיעה בהכוונת הטרור מרצועת עזה לשטחי יהודה ושומרון ובתוך ישראל", נמסר.

"מחבלי ארגון הטרור כתאא׳ב אלמג'האדין, לקחו חלק משמעותי בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, היו שותפים למעשי חטיפה ורצח זאת מבלי שהכירו את תוכניות ארגון הטרור חמאס, אלא כמימוש וניצול מתווי הטרור של חמאס בשטח המדינה" סיכמו. "צה"ל ושב״כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".