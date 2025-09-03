הלווין אופק 19, ששוגר אתמול נכנס על פי תכנית השיגור המקורית, למסלולו סביב כדור הארץ, החל לשדר נתונים ועבר סדרת בדיקות ראשוניות מוצלחות. צפו בשיגור

אפשר להתגאות. מנהלת החלל במפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית שיגרו בהצלחה אתמול (ג׳) בשעה 22:30 את לוויין התצפית המכ"מי 'אופק 19' לחלל. השיגור בוצע באמצעות משגר לוויינים תלת שלבי מסוג "שביט", משדה ניסויים במרכז הארץ.

בשיגור השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון ישראל כ"ץ, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש מפא"ת במשרד הביטחון ד"ר דני גולד ומנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי. על פי תכנית השיגור המקורית, נכנס הלוויין למסלולו סביב כדור הארץ, החל לשדר נתונים ועבר סדרת בדיקות ראשוניות מוצלחות.

מהנדסי מנהלת החלל במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם מהנדסי מפעל 'חלל' בתעשייה האווירית, ממשיכים בסדרת הבדיקות שתוכננו מראש, עד לכניסתו של הלוויין לפעילות מלאה בתקופה הקרובה.

השיגור שהפתיע את תושבי המרכז שחשבו כי מדובר ביירוט, עורר מספר רגעי בהלה אולם דקות לאחר מכן הודיע משרד הביטחון כי מדובר בשיגור טיל יזום של ישראל.

הלווין יעבור לידי יחידת החוזי 9900

הלוויין 'אופק 19' פותח על בסיס ניסיון שצברו מערכת הביטחון והתעשייה האווירית בפיתוח סדרת לווייני התצפית המתקדמים "אופק", ששוגרו לחלל החל משנת 1988.

תכנית החלל הביטחונית מובלת על ידי מנהלת החלל במפא״ת ושותפים בה גורמים שונים מצה״ל, בהם יחידה 9900 באגף המודיעין וחיל האוויר. התעשייה האווירית פיתחה וייצרה את הלוויין והמשגר כקבלן הראשי של הפרויקט. חטיבת מערכות טילים וחלל, באמצעות מפעל 'חלל', הובילה את הפרויקט בשיתוף עם חטיבת 'אלתא' שייצרה את מטען הדחף ועם מפעל מל״מ שהוביל את פיתוח המשגר יחד עם החברות 'תומר' ו'רפאל' שייצרו את מנועי טיל השיגור.

עם כניסתו של הלוויין לפעילות מלאה, יעביר משרד הביטחון את הפעלת הלוויין לאחריות יחידת 9900 – יחידת המודיעין הגיאוגרפי חזותי של אגף המודיעין בצה"ל.