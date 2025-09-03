ברוך דיין האמת. הלך לעולמו תנ"צ בדימוס הרב יעקב גרוס, רב המשטרה לשעבר ורב קהילת "שם משמעון" בנתניה.
הרב גרוס כיהן בתפקידים שונים במשטרה במשך קרוב לשלושים שנה, מתוכן 7 שנים כרב הארגון. בנו שמעון הלך בדרכי אביו ומכהן כרב בית הספר לשוטרים, שמו עלה לכותרות בעקבות הטרגדיה שפקדה את המשפחה, שתי בנותיו נפטרו מהרעלה במה שכונה "אסון ההדברה", כשחומר הדברה הושאר בביתם והן נפגעו ממנו, 2 בנים נפצעו באורח קשה והחלימו.
הלוויתו תצא היום (ד') בשעה 14:00 מבית הכנסת ויז'ניץ ברח' שפירא 12 בנתניה לבית העלמין בשיכון ותיקים.
המשפחה תשב שבעה בבית המנוח: שפירא 6 קומה 4.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים