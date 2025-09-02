הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, הודיע הערב (שלישי) על פרויקט חדש: ספרו המצליח "סיפורה של הפוליטיקה הישראלית" ייצא לאור בקרוב בשפה האנגלית, תחת שם חדש ועם תוספות עדכניות.
סגל, שספרו המקורי הפך לרב מכר ונמכר גם במדינות ערביות, חשף בחשבון האינסטגרם שלו כי הגרסה האנגלית תיקרא "A Call at 4AM" (שיחת טלפון בארבע לפנות בוקר). לדבריו, הספר יעסוק לא רק בסיפוריהם של 13 מראשי ממשלות ישראל, אלא יכלול גם פרק מיוחד על אירועי ה-7 באוקטובר.
בהודעה שהפיץ בניוזלטר שלו, סגל הסביר את הרציונל שמאחורי שם הספר. "הרגעים הדרמטיים באמת כאן התרחשו תמיד לפני עלות השחר, כשצלצלו הטלפונים האדומים", כתב. הוא הזכיר את שיחת הטלפון שקיבלה גולדה מאיר לפני מלחמת יום כיפור, וכן את השיחה שצלצלה בביתו של בנימין נתניהו בבוקר ה-7 באוקטובר.
סגל הבטיח כי הגרסה האנגלית תכיל עשרות גילויים וסיפורים מיוחדים שלא פורסמו בשום מקום אחר, בהם: מדוע כמעט הוגשו כריכים עם בייקון בקפיטריית הכנסת, על מה חלם אריאל שרון בלילה שלפני השבץ, מה הייתה הטעות הגורלית של בן גוריון, ולמה נפתלי בנט נאלץ לעבור בדיקת פוליגרף.
הספר צפוי לצאת לאור ב-14 באוקטובר.
