טל ינון דרדיק, רועה צאן ואב לשלושה מבנימין, נעצר בביתו בכפר טרפון אחרי שסירב לנטוש עם עדרו ומשפחתו את הגבעה כשמפקד אוגדת איו"ש הטיל צו שטח צבאי סגור: "תקדים מסוכן שלא התרחש מאז השבעתה של ממשלת הימין"

שוטרי מג"ב עצרו הערב (שלישי) בביתו את טל ינון דרדיק, רועה צאן ואב לשלושה מ'כפר טרפון', נקודת התיישבות במערב בנימין – זאת לאחר שסירב לנטוש עם עדרו ומשפחתו את המקום אחרי שמפקד אוגדת איו"ש הטיל צו שטח צבאי סגור.

דרדיק נעצר והובל לתחנת בנימין, כשאשתו, ילדיו ועדר הצאן שבבעלותו נותרו בשטח. את הלילה הקרוב, ככל הנראה, יבלה דרדיק בבית במעצר. מדובר באירוע חסר תקדים מאז השבעת הממשלה הנוכחית, אז הופסק השימוש בצווי שטח צבאי סגור כדי לעצור תושבים בגבעות ובחוות.

"לקחו אותו הערב בניידת כאילו היה פושע מסוכן, כשרק כמה שעות לפני כן הוא איתר בעצמו שוד עתיקות ערבי במרעה", סיפרה הערב מרים דרדיק, אשתו של טל. "אנחנו עדיין בהלם מזה שאלוף הפיקוד בלוט שממנו נושבת הרוח החליט להפוך את עצם רעיית הצאן, ההיאחזות בהר, לפשע בל יתואר. זהו תקדים מסוכן שלא התרחש מאז הקמת הממשלה".

דרדיק הוסיפה ואמרה כי "אני קוראת מכן לשר הביטחון, לשר סמוטריץ' וליתר שרי הממשלה – תתעוררו ועצרו את הטירוף עוד עכשיו, כדי שבעלי לא יצטרך לבלות לילה במעצר כאחרון העבריינים".