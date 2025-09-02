חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 02.09.2025 / 21:54

בצה"ל אישרו כי חיסלו את חאזם עוני נעים, מחבל חמאס שהחזיק בשבי את אמילי דמארי, רומי גונן ונעמה לוי. עוד נאמר כי נעים "היה מקורב למפקד חטיבת העיר עזה, עז אלדין חדאד"

הותר לפרסום: דובר צה"ל אישר הערב (שלישי) כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו את המחבל הבכיר חאזם עוני נעים, אשר החזיק בשבי את אמילי דמארי, רומי גונן ונעמה לוי לפני שחרורן מידי החמאס בינואר האחרון. לפי הודעת הצבא, התקיפה שבה נעים חוסל התבצעה בהובלת פיקוד הדרום ב-28 באוגוסט, במרחב העיר עזה. בצה"ל אמרו כי "המחבל ביצע מספר תפקידים בחטיבת עזה בארגון הטרור חמאס ובמהלך המלחמה, שימש כבכיר במודיעין הצבאי של חטיבת העיר עזה והיה מקורב למפקד חטיבת העיר עזה, עז אלדין חדאד". עוד נמסר כי "צה"ל ושב״כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".

תגיות: אמילי דמארי, חאזם עוני נעים, חיסול, נעמה לוי, רומי גונן