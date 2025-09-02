הותר לפרסום: דובר צה"ל אישר הערב (שלישי) כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו את המחבל הבכיר חאזם עוני נעים, אשר החזיק בשבי את אמילי דמארי, רומי גונן ונעמה לוי לפני שחרורן מידי החמאס בינואר האחרון.
לפי הודעת הצבא, התקיפה שבה נעים חוסל התבצעה בהובלת פיקוד הדרום ב-28 באוגוסט, במרחב העיר עזה. בצה"ל אמרו כי "המחבל ביצע מספר תפקידים בחטיבת עזה בארגון הטרור חמאס ובמהלך המלחמה, שימש כבכיר במודיעין הצבאי של חטיבת העיר עזה והיה מקורב למפקד חטיבת העיר עזה, עז אלדין חדאד".
עוד נמסר כי "צה"ל ושב״כ ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגוני הטרור ברצועה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל".
ינקוש
כל כלב מגיע יומו....🐕🐕23:05 02.09.2025
רוית
אלופיםםם השם ישמור את כל החיילים שלנןןן22:06 02.09.2025
איזק
שאפו ענק לצה"ל ושתבורכו מפי עליון21:59 02.09.2025
חניתה וינקלר
אני שמחה על כל מחבל שנתפס ושהרגנו אותו21:58 02.09.2025
