נשיא צרפת עמנואל מקרון שוחח הערב (שלישי) עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, זאת לקראת הכנס המשותף של צרפת וסעודיה בעצרת האו"ם בניו יורק. בדבריו גינה את ההחלטה האמריקנית לבטל את אשרות הכניסה של בכירי הרשות הפלסטינית, כשקרא לממשל טראמפ לבטל את המהלך לפני העצרת.

"ההחלטה האמריקנית שלא להעניק ויזות לבכירים פלסטינים בלתי מקובלת. אנו קוראים לבטל את הצעד הזה, ולאפשר ייצוג פלסטיני בהתאם להסכם המושבים של האו"ם" אמר מקרון. "המטרה שלנו ברורה – לקדם את התמיכה הבינלאומית הרחבה ביותר לפתרון שתי המדינות – הדרך היחידה לעמוד במטרות הלגיטימיות של הישראלים והפלסטינים יחד".

לטענתו, כדי לקדם מדינה פלסטינית "נדרשת הפסקת אש מיידית, שחרור כל החטופים, אספקה מסיבית של סיוע הומניטרי לעזה, והקמת צוות ייצוב ברצועה. אנחנו פועלים גם כדי להבטיח שביום שאחרי המלחמה, חמאס יפורק מנשקו ויורחק מכל ממשל בעזה, שהרשות הפלסטינית תעבור רפורמה מקיפה ותהיה חזקה יותר, ושרצועת עזה תשוקם במלואה".

"שום מתקפה, ניסיון סיפוח או עקירה כפויה של אוכלוסיות לא יפגעו במומנטום שיצרנו עם יורש העצר הסעודי – מומנטום שאליו כבר הצטרפו שותפים רבים" סיכם מקרון. "יחד, נהפוך את הוועידה הזו לנקודת מפנה מכרעת שתוביל לשלום וביטחון עבור כל תושבי האזור".