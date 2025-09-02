שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לדיווח על בריחת החות'ים מצנעא כשאמר כי "כמו כל ראשי הטרור של האיסלאם הקיצוני הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. ידענו לצוד אותם הפעם – ונדע גם בעתיד"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הערב (שלישי) לדיווח על בריחת בכירי החות'ים מצנעא שבתימן, זאת בעקבות התקיפה הישראלית וחיסולם של בכירי הממשלה בתקיפה הישראלית בשבוע שעבר. בדבריו אישר כי ישראל תמשיך לרדוף את החות'ים גם בעתיד.

"שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא" אמר כ"ץ. "כמו כל ראשי הטרור של האיסלאם הקיצוני הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן. ידענו לצוד אותם הפעם – ונדע גם בעתיד".

כאמור, ברשת "א-שרק אל-אווסט" הסעודית דווח מוקדם יותר היום על פאניקה ובלבול בקרב מנהיגי החות'ים בתימן, זאת אחרי חיסולם של בכירי הממשלה בתקיפה הישראלית בשבוע שעבר. לפי הדיווח, מנהיגים פוליטיים וצבאיים של החות'ים החלו לברוח מהבירה צנעא ולעבור למקומות מסתור במחוזות אחרים.

על פי הדיווח, רשימת הבכירים שנמלטו כוללת בין היתר את שר הפנים עבדול קארים אל-חות'י, ראש המודיעין החדש אבו עלי אל-חכים, ונשיא מועצת המהפכה מוחמד על אל-חות'י יחד עם יועצו אחמד חאמד. גורמים בצנעא אמרו כי הבכירים לא נראו במשך מספר ימים, ובמקביל תועדו אוטובוסים שהסיעו את בני משפחותיהם לכיוון המחוזות צעדה ואמראן.

עוד דווח כי מנהיגי החות'ים הורו למפקדי הצבא לעזוב את בתיהם בצנעא ולעבור לאזורים אחרים בצפון המדינה. במקביל, הבכירים הונחו שלא להתקהל במשרדי הממשלה או במקומות ציבוריים – מחשש שיותקפו שוב על ידי חיל האוויר הישראלי.