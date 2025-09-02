שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הערב (שלישי) לדיווח על בריחת בכירי החות'ים מצנעא שבתימן, זאת בעקבות התקיפה הישראלית וחיסולם של בכירי הממשלה בתקיפה הישראלית בשבוע שעבר. בדבריו אישר כי ישראל תמשיך לרדוף את החות'ים גם בעתיד.
"שארית הנהגת החות'ים בורחת מצנעא" אמר כ"ץ. "כמו כל ראשי הטרור של האיסלאם הקיצוני הם דואגים לעצמם ומפקירים את התושבים. כך ראשי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בקטאר, וכך החות'ים בתימן. ידענו לצוד אותם הפעם – ונדע גם בעתיד".
כאמור, ברשת "א-שרק אל-אווסט" הסעודית דווח מוקדם יותר היום על פאניקה ובלבול בקרב מנהיגי החות'ים בתימן, זאת אחרי חיסולם של בכירי הממשלה בתקיפה הישראלית בשבוע שעבר. לפי הדיווח, מנהיגים פוליטיים וצבאיים של החות'ים החלו לברוח מהבירה צנעא ולעבור למקומות מסתור במחוזות אחרים.
עוד דווח כי מנהיגי החות'ים הורו למפקדי הצבא לעזוב את בתיהם בצנעא ולעבור לאזורים אחרים בצפון המדינה. במקביל, הבכירים הונחו שלא להתקהל במשרדי הממשלה או במקומות ציבוריים – מחשש שיותקפו שוב על ידי חיל האוויר הישראלי.
