עלות כיבוש עזה מוערכת ב־20 עד 25 מיליארד שקלים, והממשלה בוחנת קיצוצים רוחביים בתקציבי משרדי החינוך, הבריאות והתשתיות כדי לממן את ההוצאה

על פי פרסום של כאן 11, עלות מבצע כיבוש העיר עזה מוערכת בסכום עתק של 20 עד 25 מיליארד שקלים. הוצאה המציבה אתגר משמעותי בפני תקציב המדינה.

בימים האחרונים מתקיימים דיונים אינטנסיביים בין המועצה לביטחון לאומי למשרד האוצר, במטרה לקבוע כיצד תתוקצב הפעולה הצבאית. לפי הדיווח, הממשלה צפויה להגדיל את תקציב הביטחון באופן משמעותי, אך הצעד הזה עלול לבוא על חשבון תקציבים אזרחיים. האפשרות שנבחנת היא קיצוץ רוחבי במשרדי ממשלה שונים – צעד שעשוי להשפיע על תחומים כמו בריאות, חינוך ותשתיות.

בשבועות האחרונים הובא לאישור הממשלה התקציב הנוסף לשנת 2025 שנדרש בשל הגידול בהוצאות מערכת הבטחון למימון הוצאות המלחמה, בין היתר למערכה עם איראן והמלחמה בעזה.

נזכיר כי יעד הגרעון של 2025 עמד על 4.7% ולאחר מכן תוקן ל-4.9% וכעת הוא שוב נפרץ ויגיע ל-5.2% מתקציב המדינה. מגבלת ההוצאה גדלה גם היא ותגיע ל-650.3 מיליארד שקלים.

עוד באותו נושא הכישלון של סמוטריץ': מסגרת הגרעון שוב נפרצה

כזכור חברות האשראי העולמיות הורידו את דירוג האשראי של ישראל לפני שנה ושנתיים – כלומר כעת ישראל משלמת יותר על כל הלוואה שהיא נדרשת לקחת. התארכות המלחמה מביאה איתה הוצאות כבדות, ומנגד מונעת את החזרת הדירוג הגבוה, כך שההוצאות גדלות ואיתן גם התשלומים על החובות.