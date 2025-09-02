240 צעירים חרדים התגייסו אתמול לצה"ל – רובם למסלולי לחימה. יו"ר כחול לבן בני גנץ בירך את המתגייסים: "אתם פורצי הדרך והשינוי מתחיל מכם"

יושב ראש מפלגת כחול לבן, ח"כ בני גנץ התייחס לנתוני גיוס החרדים לצה"ל בימים האחרונים וכתב: "אתמול התגייסו 240 חרדים לצה״ל, רובם לקרבי. זה עדיין לא מספיק, במיוחד בזמן מלחמה – אבל זו התחלה שמראה שהדברים משתנים."

לדברי גנץ: "בציבור החרדי יש יותר ויותר צעירים שרוצים להיות חלק מברית המשרתים. הם מבינים שזה לא נגד התורה – להפך, זו מצווה. לחבר’ה שהתגייסו אני אומר – תמשיכו, אתם פורצי הדרך והשינוי מתחיל מכם. ולהנהגה החרדית והפוליטית – הגיע הזמן לפתוח את העיניים, להתחבר למציאות ולחברה הישראלית. להתחבר לצו השעה."

בצה"ל פרסמו היום את הנתונים, בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי "במסגרת יום הגיוס הראשון הצטרפו 240 בני הציבור החרדי לשירות במסלולים החרדיים בצה״ל. החיילים החדשים שובצו במגוון מסלולים ויחידות, המאפשרים להם לשרת שירות משמעותי תוך שמירה מלאה על אורח חייהם החרדי."

בצה״ל אומרים כי ימשיכו לפעול להרחבת גיוס בני הציבור החרדי, תוך הקפדה על שמירת אורח חייהם לאורך כל תקופת השירות והתאמת תנאי השירות לצורכיהם.

נתוני הגיוס נכון ל-02.09.25

– מסלולי לחימה (חרב) : 198.

– מסלולים תומכי לחימה (מגן): 42.

– נצח יהודה: 80 לוחמים.

– חטיבת החשמונאים: 54 לוחמים.

– ⁠פלוגת תומר בחטיבת גבעתי: 13 לוחמים.

– ⁠פלוגת חץ בחטיבת הצנחנים: 22 לוחמים.

– ⁠יחידת מגן הנגב בחיל האוויר: 5 לוחמים.

– ⁠יחידת מג״ב: 24 לוחמים.