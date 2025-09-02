רגע לפני תחילת התמרון לכיבוש העיר עזה, ראש הממשלו בנימין נתניהו פנה במסר לחיילי צה"ל: "מה שהתחיל בעזה – חייב להסתיים בעזה. עכשיו אנחנו עומדים בפני שלב ההכרעה"

נערכים לכיבוש העיר עזה: ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שלישי) סרטון בו פנה לחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים, כשבדבריו התייחס לנטל על המשרתים בצל הרחבת המלחמה.

"אני רוצה לחזק ולהביע הערכה עמוקה לכם, חיילי צה״ל וחיילי המילואים והמשפחות שלכם. אני יודע ששילמתם מחיר יקר – גם בעבודה, גם בלימודים, גם בבית" אמר נתניהו. "אנחנו נלחמים מלחמה עיקשת וצודקת מאין כמוה. אנחנו לא שוכחים לרגע את מה שעשו לנו בשבעה באוקטובר. את הראשים שערפו, את הנשים שאנסו, את התינוקות ששרפו, את החטופים שלקחו למנהרות בעזה. אנחנו פועלים להחזיר אותם".

"אנחנו פועלים להכריע את החמאס, אבל בדרך חוללנו יחד נפלאות כי שברנו את הציר האיראני; גם בעזה, גם בלבנון עם החיזבאללה, גם עם משטר אסד שהתמוטט, גם עם איראן עצמה שאיימה עלינו באיומים קיומיים והסרנו אותם יחד, ועכשיו גם מול החות'ים" הזכיר. "אבל מה שהתחיל בעזה – חייב להסתיים בעזה".

בסיכום דבריו פנה ללוחמים: "חיילי צה״ל היקרים, סדיר ומילואים, לכל אורך המלחמה אנחנו קיבלנו החלטות קשות מאוד. החלטות שאיש לא האמין שנוכל באמת ליישם אותן. אבל יישמנו אותן משום שאתם נתתם לנו ולי את הכוח לקדם את מדינת ישראל לקראת ניצחון גורף. עכשיו אנחנו עומדים בפני שלב ההכרעה. אני מאמין בכם, אני סומך עליכם וכל העם מחבק אתכם. בעזרת ה׳ – יחד ננצח".