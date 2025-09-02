דיווח בעיתון הלבנוני "אל-אח'באר" חושף כי מצרים מנהלת מגעים דיפלומטיים נרחבים במטרה למנוע מישראל לספח שטחים בגדה המערבית וברצועת עזה.
על פי הדיווח, קהיר מעבירה מסרים תקיפים לשורה של מדינות, בהם היא מזהירה מפני ההשלכות של צעדים חד-צדדיים, שעלולים "להיות אסוניים" עבור פתרון שתי המדינות.
על פי העיתון, בכירים מצריים שוחחו עם עמיתיהם בבירות אירופאיות כמו ברלין, לונדון ופריז במטרה לגבש מנגנון לחץ משותף על ישראל. עם זאת, דיפלומט מצרי הביע אכזבה מהתגובה המערבית, וטען כי המלחמה באוקראינה הסיטה את תשומת הלב הבינלאומית מהמצב בעזה.
הוא הוסיף כי "העמדות המערביות הנוכחיות חלשות יותר ממה שמצופה", וכי מדינות אירופה אינן מתנגדות באופן מספק לתוכניות האמריקניות בנוגע לעזה, אשר אינן עולות בקנה אחד עם עמדת מצרים.
