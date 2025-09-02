ח"כ טלי גוטליב תקפה בחריפות את תנועת חיילים למען חטופים: "אתם לא חיילים למען חטופים – אתם חיילים למען חמאס", כתבה

חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה הערב (שלישי) את תנועת המחאה "חיילים למען חטופים" הקוראת לא לשרת כל עוד והממשלה לא חותרת לעסקה לשחרור החטופים.

בציוץ שכתבה ברשת X כתבה גוטליב: "חיילים למען חטופים״ עלק. זו הסיסמא המכובסת החדשה לסרבנות. קבוצת חיילים שאת כולם צריכים להשעות מצה״ל לאלתר, מתייצבים מול מצלמות ומצהירים כי לא יתייצבו למילואים כי ׳המלחמה בעזה אין לה לגיטימיות, היא תסכן חיילים וחטופים, תפגע באזרחים, ומי שמחליט על הלחימה היא ממשלה משיחית שאין לה לגיטימציה׳."

"ובכן, אל תתייצבו!!" קראה גוטליב, "לא סומכת על חיילים שכמוכם!! זה שמקומכם בכלא על עבירת פשע של קריאה לאי ציות, זה ברור. אך נורא מזה אתם מסכנים את בטחון המדינה, חוסנה של המדינה, וסיכוי השבת חטופינו."

"אתם לא חיילים למען חטופים, אתם חיילים בתחפושת למען חמאס המרצח. שורפי אסמים מסוכנים שכמוכם." סיכמה גוטליב.