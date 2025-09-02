נשיא המדינה, יצחק הרצוג, העניק הבוקר (שלישי) למוסד את פרס ביטחון ישראל על חלקו במבצע לחיסול מזכ"ל חיזבאללה לשעבר, חסן נסראללה. בטקס שנערך בבית הנשיא, קצין במוסד שנשא דברים בשם הזוכים, חשף פרטים חדשים על המבצע.

ג', קצין גיוס והפעלת סוכנים במוסד, סיפר בנאומו על המורכבות והחדשנות במבצע. "מבצע זה נולד כאשר רעיון טכנולוגי שאפתני, שלא ניתן אלא לכנותו פנטזיה, פגש באנשי הטכנולוגיה הטובים ביותר", אמר. הוא הדגיש כי שיתוף פעולה בין צה"ל, המוסד, מפא"ת, התעשיות הביטחוניות והאקדמיה הוא שאפשר את הצלחת המבצע.

חיסול נסראללה (צילום: דוצ)

ג' חשף פרטים נוספים על התנהלות המבצע בשטח. לדבריו, "במבצע לחיסול נסראללה פעלו סוכני המוסד באומץ לב ונחישות תחת אש בלב ביירות כדי להביא את המודיעין המדויק למבצע". הוא ציין את התאריך 27 בספטמבר כ"נקודת מפנה היסטורית, אשר חתמה עשרת ימי לחימה עצימה שתחילתם במבצע הביפרים. עשרה ימים בהם נשברה רוחו של ארגון הטרור, ונפגעו אנושות יכולותיו הצבאיות".

בסיום נאומו, התייחס הקצין לחשיבות שיתוף הפעולה בין הגופים הביטחוניים. "עקרון השילוביות, השזור כחוט השני בכל המבצעים והפרויקטים, אינו רק רעיון, אלא מציאות חיה ונושמת איתה מנצחים מלחמות", אמר. הוא קרא להמשיך לפעול ללא הפסקה: "בעוד אנו חוגגים את הישגי העבר, בחדרי חדרים פועלים ללא לאות מוחות מבריקים, נחושים ויצירתיים המכינים את המבצעים פורצי הדרך של המחר ומעצבים את ביטחונה של ישראל לדורות".