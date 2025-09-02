מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו צפוי להגיע ב-14 בספטמבר לביקור מדיני בישראל. הביקור מגיע בצל המתיחות מול הרשות הפלסטינית בעקבות ביטול הוויזות של אבו מאזן ובכירי הממשל

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו צפוי להגיע בעוד שבועיים לביקור מדיני בישראל, במהלכו הוא ייפגש עם בכירי הממשלה. כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 12 וברשת i24News. לפי הדיווחים, הביקור יתחיל ב-14 בספטמבר – שבוע בלבד לפני תחילת עצרת האו"ם בניו יורק.

זו תהיה הפעם השנייה שבה רוביו יבקר בארץ מאז כניסתו לתפקיד מזכיר המדינה, אחרי שבפברואר האחרון הוא הגיע לישראל ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער וראש האופוזיציה יאיר לפיד.

הביקור של רוביו מגיע אחרי שביום שישי האחרון מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי תבטל את אשרות הכניסה לארה"ב של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן וכל של בכירים נוספים ברשות ובארגון אש"ף. המהלך מגיע על רקע התכנון של הרשות להכריז על מדינה פלסטינית באופן חד צדדי, ולקבל הכרה ממדינות המערב.

"ממשל טראמפ היה ברור: האינטרס הביטחוני הלאומי שלנו הוא לוודא שאש"ף והרשות הפלסטינית יקחו אחריות על כך שהם לא עומדים בהתחייבויות שלהם וחותרים תחת הסיכויים לשלום" אמר רוביו. "לפני שאש"ף והרשות הפלסטינית יוכלו להיחשב כשותפים לשלום, עליהם להתנער באופן עקבי מהטרור – כולל טבח ה-7 באוקטובר – ולעצור את ההסתה לטרור בחינוך, כפי שנדרש בחוק האמריקני וכפי שהובטח על ידי אש"ף".

רוביו הוסיף ודרש מהרשות הפלסטינית "להפסיק את ניסיונותיה לעקוף את המשא ומתן באמצעות קמפיינים משפטיים בינלאומיים, כולל פניות לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, וניסיונות להבטיח הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית פוטנציאלית". לדבריו, "שני הצעדים הללו תרמו באופן מהותי לסירובו של חמאס לשחרר את החטופים, ולקריסת המגעים על הפסקת האש בעזה".