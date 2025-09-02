שיחה מתועדת בין דובר חרדי לפעיל חות'י מתימן חושפת שנאה קיצונית כלפי ישראל: הפעיל התימני איים "לשתות דם", קילל את נתניהו וטען כי מותר לשעבד נשים ישראליות

בשיחה נדירה ומתועדת, דובר הערבית החרדי משה אריה התעמת עם פעיל חות'י מתימן והשיחה הפכה לחשיפה מזעזעת של קנאות דתית ושנאה תהומית כלפי ישראל.

בשיחה טלפונית יוצאת דופן, שנערכה בשפה הערבית ותועדה מתחילתה ועד סופה, נשמע משה אריה – דובר חרדי ירושלמי המוכר ברשתות החברתיות בזכות שליטתו בשפה הערבית – כשהוא מנסה לפתוח דיאלוג עם פעיל המזוהה עם המורדים החות'ים בתימן.

אריה פתח את דבריו בגישה מפויסת, תוך שהוא מתאר את עצמו כ"אח מתימן" ומביע אהבה לישראל ולתימן גם יחד. הוא הזכיר מאכלים תימניים מסורתיים כמו ג'חנון, חילבה וגאת, וביקש להדגיש את המכנה המשותף התרבותי בין העמים. אולם הצד התימני דחה מכל וכל את היד המושטת לשלום, והבהיר שאין כל אפשרות לפיוס עם ישראל.

האשמות שקריות והכחשה מוחלטת

במהלך השיחה הטיח הפעיל החות'י האשמות חמורות נגד ישראל, ואף טען – באופן מעוות – כי ישראל עצמה אחראית למתקפת ה־7 באוקטובר. משה אריה לא נרתע, הזכיר כי החות'ים יורים טילים לעבר ישראל והבהיר כי ארגונם עצמו נטל חלק פעיל במתקפה. הוא הדגיש כי ישראל אינה פוגעת בילדים, אלא דווקא ילדי ישראל נטבחו באירועי ה־7 באוקטובר.

איום לשתות דם – ושיח אלים במיוחד

השיחה הידרדרה במהירות לטון קיצוני ומאיים. החות'י לא היסס להצהיר: "אם ישראל הייתה על גבולות תימן, הייתי שותה את דמכם" – והוסיף כינויי גנאי בוטים לעם ישראל. בהמשך הגיעו הדברים לשיאי קיצוניות כאשר הפעיל איים בפגיעות מיניות כלפי ישראלים וטען כי "הישראלים הם שבויים, ולכן מותר לשעבד את נשותיהם".

איומים אישיים נגד נתניהו

העימות הגיע גם למישור האישי: קללות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, –מה שהפך את השיחה לטלטלה אישית קשה עבורו.

מסקנה חדה: פני השנאה נחשפו

העימות הטלפוני מבליט את עומק השנאה והקנאות הדתית שמאפיינת את ארגון הטרור החות'י. השיחה משמשת תזכורת ברורה לאתגרים העצומים הניצבים בפני כל ניסיון לפיוס במזרח התיכון, ומחדדת את הסכנה הישירה שארגונים מסוג זה מציבים לישראל ולביטחון האזורי כולו.