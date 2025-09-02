צרפת פרסמה צווי מעצר נגד נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד ושישה מבכירה משטרו – הכוללים גם את מאהר אל־אסד וראשי צבא ומודיעין לשעבר בסוריה. הצווים האשימו את אסד בפשעי מלחמה בהפצצה על העיר חומס ב-2012

צרפת פרסמה היום (שלישי) צווי מעצר נגד נשיא סוריה לשעבר, בשאר אל־אסד, ושישה מבכירי משטרו, בחשד לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות – כך דווח ברשת France 24. הצעדים מגיעים בעקבות החקירה על ההפצצה בעיר חומס בשנת 2012, שבה נהרגו העיתונאית האמריקאית מארי קולווין והצלם הצרפתי רמי אושליק.

באותה תקיפה נפצעו גם עיתונאים נוספים, והחקירה בצרפת קבעה כי מדובר תקיפה ארטילרית מכוונת מצד הסורים והצביעו על אבד כאשר, אך עד היום לא הוציאו צו מעצר.

אסד אשר הודח בידי המורדים בסוריה בסוף 2024, נמלט יחד עם משפחתו לרוסיה, אך מקום הימצאו המדויק אינו ידוע.

צווי המעצר מתמקדים גם בבכירי משטר נוספים, בהם מאהר אל־אסד, מפקד דיוויזיה 4 בצבא הסורי, עלי ממלוק, ראש המודיעין לשעבר, וראש המטה הכללי דאז, עלי איוב.

קלמנס בצרטארט, עורכת הדין המייצגת את פדרציית זכויות האדם הבינלאומית (FIDH) ואת משפחתו של הצלם רמי אושליק, מסרה לרשת France 24 כי "הוצאת צווי המעצר היא צעד מכריע שפותח את הדרך למשפט בצרפת על פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות שבוצעו על ידי משטרו של אסד".

מהחקירה בצרפת עלה כי ההפגזה על מרכז התקשורת הייתה חלק ממדיניות מכוונת של המשטר הסורי לפגוע בעיתונאים זרים, במטרה להגביל את הסיקור הבינלאומי של הפשעים המבוצעים במדינה ולכפות על כתבים לעזוב את חומס ואת סוריה כולה.