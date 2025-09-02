מזג אוויר לימים הקרובים: הטמפרטורות ברחבי הארץ יתחילו לעלות החל ממחר, וגל חום קל צפוי להגיע לשיאו ביום שישי.
ביום רביעי מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות ישארו רגילות לעונה.
ביום חמישי תחל עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים וההרים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
שיאו של החום יגיע ביום שישי, בו תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויורגש עומס חום כבד.
לקראת סוף השבוע, ביום שבת, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שתביא להקלה מסוימת בעומס החום.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים