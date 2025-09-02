בביקור בבסיס נחשונים, הרמטכ"ל אייל זמיר עודד את הלוחמים: "אנחנו כבר בתמרון בעזה, נכנסים למקומות שלא דרכנו בהם – ונמשיך עד להכרעה".

הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, ביקר היום (ג') בבסיס נחשונים יחד עם מפקד אוגדה 99, תת־אלוף יואב ברונר, ומפקד חטיבה 11, ביום גיוס המילואים של חטיבת "יפתח" (11).

במהלך הביקור שוחח הרמטכ"ל עם לוחמי המילואים שהתגייסו הבוקר ועם אנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, והביע את הערכתו על התייצבותם ומסירותם.

מדברי הרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר:

"אויבנו, בשבעה באוקטובר וגם לאחר מכן, בכל המזרח התיכון התאגדו כדי לפגוע בנו, כדי להשמיד אותנו. אנחנו פועלים נגד כולם, כל הזמן, ללא הרף, ללא הפסקה, אנחנו פוגעים בהם, אנחנו משמידים אותם, אנחנו מכריעים אותם ואנחנו מנצחים אותם. אנחנו פועלים בכל רחבי המזרח התיכון. לחמאס לא יהיה מקום להסתתר בו מאיתנו. בכל מקום שאנחנו נאתר אותם, בין אם בכירים ובין אם זוטרים – אנחנו פוגעים בכולם כל הזמן.

אנחנו נערכים להמשך המלחמה, אנחנו הולכים להגביר ולהעמיק את הפעולה שלנו, ולכן גם קראנו לכם. אנחנו כבר התחלנו את התמרון בעזה, שלא יהיו ספקות. אנחנו כבר נכנסים למקומות שלא נכנסו אליהם עד היום ופועלים שם בעוז, בעוצמה, בגבורה וברוח בלתי רגילה. אני רוצה להגיד לכם, שבשום מקום, צה"ל לא מציע שום דבר שהוא לא הכרעה. לא עוצרים את המלחמה עד שמכריעים את האויב הזה. אז עלו והצליחו, הערכה רבה ממני, מכל צה"ל ומכל אזרחי מדינת ישראל, על מה שאתם עשיתם, על ההתייצבות הבלתי רגילה שיש פה ועל מה שעוד תעשו. תודה ובהצלחה לכולם".