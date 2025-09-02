משרד האוצר האמריקני הודיע על סנקציות חדשות נגד תעשיית הנפט האיראנית, שהוטלו על חברת הספנות של איש עסקים שהבריח נפט מאיראן ומכר אותו במסווה של נפט שיוצא מעיראק

הלחץ גובר: משרד האוצר האמריקני הודיע היום (שלישי) על הטלת סנקציות נגד חברת מסחר וספנות של איש העסקים העיראקי וואליד אל-סמראי, אשר פעל כדי להבריח נפט מאיראן ולמכור אותו במסווה של נפט שמיוצא מעיראק – ובכך לעקוף את החרם על נפט תוצרת איראן.

"הנשיא טראמפ היה ברור מאד – איראן חייבת להפסיק לממן טרור, לעצור את מלחמות הפרוקסי שלה ולעצור את התקדמותה לעבר נשק גרעיני. מסיבה זו, משרד האוצר נוקט בצעדים נוספים שנועדו לפגוע באייתוללה וביכולתו לקדם טרור ברחבי העולם – ובפרט בעיראק" אמר שר האוצר האמריקני סקוט בסנט. "ההברחות אפשרו לאיראן למכור נפט לבנות בריתה של ארה"ב, וייתכן שאפילו לארה"ב עצמה – תוך כדי הפרת הסנקציות שהוטלו נגדה".

"ארה"ב תמשיך ותפעיל לחץ כלכלי מקסימלי כדי לעצור את הגישה של איראן למשאבים שיממנו את פעולות הטרור שלה" הוסיף והתחייב. "אנחנו נותרים מחוייבים לאספקת נפט שתהיה נקייה מכל השפעה איראנית, ונמשיך לנקוט בצעדים שיעצרו את הניסיונות החוזרים של טהרן לעקוף את הסנקציות האמריקניות".