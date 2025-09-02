גבר בן 30 נורה למוות באירוע אלימות בנצרת, כשמותו נקבע בזירה על ידי צוותי מד"א. במקביל דווח על גבר בן 50 שנפצע באורח אנוש בלוד – ומותו נקבע בבית החולים

הפשיעה במגזר הערבי: גבר כבן 30 נורה למוות באירוע אלימות שהתרחש היום (חמישי) ברחוב 5026 בנצרת. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את הגבר ללא סימני חיים ועם פציעות חודרות, וקבעו את מותו במקום.

חובש בכיר במד"א עלא אלדין בשיר סיפר כי "כשהגענו לזירת האירוע ראינו גבר כבן 30 יושב ברכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות גילינו כי הפציעה שלו הייתה קטלנית, ונאלצנו לקבוע את מותו".

זמן קצר לפני כן דווח על אירוע אלימות נוסף ברחוב הגיא בלוד, כשגבר כבן 50 נפצע באורח אנוש. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא תוך כדי ביצוע פעולות החייאה. חובש מד"א מני ג'סואן סיפר כי "הפצוע שכב ברחוב כשהוא מחוסר הכרה עם סימני פציעה חודרת. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה מאומצות במקביל לטיפול בפצעיו ופינינו אותו במצב אנוש לבית החולים". בהמשך נאמר כי מותו נקבע בבית החולים.

מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות הירי, כששוטרי התחנה, מערכי המודיעין והזיהוי הפלילי פועלים לבידוד ואיסוף ממצאים בזירה שאותרה, לצד סריקות אחר חשודים. בהמשך המשטרה עדכנה כי חמישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות באירוע.