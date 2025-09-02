ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את הדיון בריבונות שתוכנן להיערך הערב (שלישי), וקבע במקומו דיון מצומצם ליום חמישי עם מספר שרים בכירים וגורמים צבאיים. הדיון יתמקד בהשלכות הביטחוניות של החלת ריבונות ביהודה ושומרון – צעד שנמצא על שולחנו של נתניהו אך טרם הוכרע.
גל הכרה במדינה פלסטינית
העיכוב מגיע על רקע ההצהרות האחרונות של מדינות אירופה כי יכירו במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו״ם הקרובה. היום הצטרפה גם בלגיה והודיעה כי לא רק שתכיר במדינה פלסטינית, אלא תטיל שורת סנקציות ״קשות״ על ממשלת ישראל. במערכת הפוליטית מעריכים כי נתניהו בחן את האפשרות להחיל ריבונות כתגובה ישירה למהלכים הללו, אך בחר להשהות את ההכרעה.
הלחצים מבית ומחו״ל
מועצת יש״ע מפעילה לחץ כבד על ראש הממשלה שלא להסתפק במהלך מצומצם בבקעת הירדן בלבד. לטענתם, צעד כזה עלול להחיות מחדש את תכניות השמאל ולהסב נזק ארוך טווח להתיישבות. גם בתוך הממשלה נשמעות דרישות ברורות משרים בליכוד ובציונות הדתית, הקוראים לנתניהו לקדם ריבונות מלאה ולא להיכנע לשיקולים בינלאומיים.
בצורה מפתיעה, ובניגוד לחשש של רבים מהתגובה האמריקאית למהלך, בוושינגטון דווקא שידרו מסר ברור: אנחנו תומכים בכם, אנחנו תומכים בריבונות, תעשו את זה. קח החלטה ונעמוד מאחוריה.
רוב התקשורת בין הממשל האמריקאי וממשלת ישראל עובר דרך השר רון דרמר, אשר משמש כשר החוץ הלא רשמי, לפחות כשזה נוגד את האמריקאים. אך למרות המסר המעודד נתניהו יודע שהוא לא יכול להיות בטוח שזה ישאר הקו בבית הלבן, ואם הוא מעוניין לנצל את הקרדיט הזה הוא צריך למהר.
ההתלבטות של נתניהו
ובכל זאת, נתניהו מהסס. במרכז ההתלבטות עומדת שאלת ההסכם עם סעודיה, יעד אסטרטגי שהוא רואה כחשוב ביותר. בלשכתו בוחנים האם החלת ריבונות תפגע בסיכוי להתקדם בהסכם, האם נכון לבצע מהלך לפני עצרת האו״ם או להמתין לאחריה, וגם – על איזה שטח בדיוק נכון להחיל את הצעד, על כל יהודה ושומרון, או בכלל רק על בקעת הירדן.
יוסי
מעניין מאוד ביבי לא מעניין אותו כמה ארונות של חיילים ושל החטופים לא יגיעו תתעורר יה ביבי תשלח את בניך למלחמה בעזה18:14 02.09.2025
ניסים
בתגובה ל: יוסי
הילדים שלו לא בסכנה וגם הילדים של דרעי לא בסכנה ואילו כרגע הילדים של סמואריץ אינם בסכנה18:48 02.09.2025
אלי
ביבי אם אתה שואל אותי היו צריכים להעמיד אותך ואנשיך לדין18:17 02.09.2025
אלון
מתפלל שאומות העולם יצילו אותנו מהממשלה המטורפת הזו.18:30 02.09.2025
מיקי
בקעת הירדן, שטח C, וכל ההתיישבות באופן פרטני. בשום אופן לא שטחי A, B ולא עזה.18:49 02.09.2025
יעקב
זה צריך להיות ברור לכולם: ביבי אינו איש ימין! מה הוא כן באמת? נוכל ומאחז עינים, פחדן ורופס. ארץ ישראל אינה מענינת אותו. רק הוא ושלטונו. משטה בבן גביר...
זה צריך להיות ברור לכולם: ביבי אינו איש ימין! מה הוא כן באמת? נוכל ומאחז עינים, פחדן ורופס. ארץ ישראל אינה מענינת אותו. רק הוא ושלטונו. משטה בבן גביר וסמוטריץ. רק פייגלין יביא לנו ריבונות. נקווה שזה לא יהיה מאוחר מדי! יש לנו חלון הזדמנות היסטורי עם טראמפ. ביבי הולך להחמיץֶ אותו.המשך 18:40 02.09.2025
