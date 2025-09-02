שנה וחצי לאחר חיסולו, פרטים חדשים נחשפים על רגעיו האחרונים של איסמאעיל הנייה בלב טהראן: הדיון המתוח, התפילה בחדר, והרגעים האחרונים שלפני הפיצוץ שגדע את חייו

כמעט שנה וחצי חלפה מאז שחוסל איסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, בלב טהראן. ועדיין – פרטים חדשים ממשיכים לצוף ולשפוך אור על אותן שעות גורליות שהובילו לסופו הדרמטי. התמונה האחרונה מתוך הדירה מציגה את שומרו האישי, שקרא בדבקות פסוקי קוראן – רגע לפני שהכול התפוצץ.

ההגעה לטהראן והאבטחה הכבדה

הנייה הגיע לטהראן כחלק ממשלחת חמאס לטקס השבעת הנשיא האיראני החדש, מסעוד פזשקיאן. המשלחת שוכנה במתקן אירוח יוקרתי בשכונת סעאדת אבאד, מתקן המאובטח בידי משמרות המהפכה ומשמש לאירוח בכירים ודיפלומטים. צוותו של הנייה ביצע סריקה מדוקדקת של הדירה – אך גם זה לא הספיק.

יום צפוף, לילה מתוח

ביום האחרון לחייו, הספיק הנייה להשתתף בטקס הרשמי, לבקר במוזיאון פלסטין עם מזכ״ל הג׳יהאד האסלאמי, ואף להתארח בארוחת ערב חגיגית. רק בלילה שב לחדרו. אחרי תפילה קצרה עם אנשיו, התכנס לפגישה מתוחה עם בכירי חמאס. הדיווחים על חיסול בלבנון העיבו על הישיבה, והמתח היה מוחשי.

השומר והקוראן

קצת אחרי השעה 01:00 בלילה, הישיבה הסתיימה. הנייה חזר לחדרו, ושומרו האישי, וואסים אבו שעבאן, התמקם ליד הדלת. הוא שלף ספר קוראן קטן והחל לדקלם פסוקים בקול חרישי. הנייה עצמו נשען על מיטתו ועיין בטלפון הנייד. זו הייתה תמונה כמעט שגרתית – שקט לילה מזרח־תיכוני, רגע של אמונה – רגע לפני הסוף.

הפיצוץ ששינה הכל

01:25. פיצוץ אדיר החריד את הבניין, קרע את השקט והפך את הדירה לזירת חיסול. עד היום לא ברור אם וואסים היה הקורבן הראשון, או שמילות הקוראן שיצאו מפיו היו הרגע האחרון של שלווה בדירה שהפכה לקבר.

תעלומה שלא נפתרה

כמעט שנה וחצי אחרי, סימני השאלה עדיין רבים: כיצד חדרו מי שחדרו למתקן המאובטח ביותר של משמרות המהפכה? האם מדובר בהדלפה פנימית, או במבצע חיצוני מתוחכם? מה שבטוח – חייו של איסמאעיל הנייה הסתיימו ברגע אחד, אחרי שעות של תפילה, פגישות ומתח בלתי פוסק.