ברשת "א-שרק אל-אווסט" הסעודית דווח כי מנהיגים פוליטיים וצבאיים של החות'ים החלו לברוח מצנעא לעבר מקומות מסתור במחוזות אחרים בתימן, זאת מחשש לתקיפה ישראלית נוספת

בהלה נרחבת: ברשת "א-שרק אל-אווסט" הסעודית דווח כעת (שלישי) על פאניקה ובלבול בקרב מנהיגי החות'ים בתימן, זאת אחרי חיסולם של בכירי הממשלה בתקיפה הישראלית בשבוע שעבר. לפי הדיווח, מנהיגים פוליטיים וצבאיים של החות'ים החלו לברוח מהבירה צנעא ולעבור למקומות מסתור במחוזות אחרים.

על פי הדיווח, רשימת הבכירים שנמלטו כוללת בין היתר את שר הפנים עבדול קארים אל-חות'י, ראש המודיעין החדש אבו עלי אל-חכים, ונשיא מועצת המהפכה מוחמד על אל-חות'י יחד עם יועצו אחמד חאמד. גורמים בצנעא אמרו כי הבכירים לא נראו במשך מספר ימים, ובמקביל תועדו אוטובוסים שהסיעו את בני משפחותיהם לכיוון המחוזות צעדה ואמראן.

עוד דווח כי מנהיגי החות'ים הורו למפקדי הצבא לעזוב את בתיהם בצנעא ולעבור לאזורים אחרים בצפון המדינה. במקביל, הבכירים הונחו שלא להתקהל במשרדי הממשלה או במקומות ציבוריים – מחשש שיותקפו שוב על ידי חיל האוויר הישראלי.

עוד באותו נושא מובלים בארונות: בצנעא קוברים את ממשלת החות'ים 10:51 | חדשות סרוגים 15 0 😀 👏

כאמור, ביום חמישי האחרון חיל האוויר תקף כינוס של חברי ממשלת החות'ים בצנעא, שהתכנסו לצפייה בנאום של מנהיג הארגון. אמש נערכו ההלוויות של המחוסלים, ביניהם ראש ממשלת החות'ים אחמד אלרהוי, וכן מנהל הלשכה המדינית, רל"ש הממשלה, מזכיר הממשלה, שר המשפטים, שר הכלכלה והמסחר, שר החוץ, שר החקלאות ושר ההסברה של החות'ים. לאחר התקיפה נותרו ארבעה שרים בלבד בחיים.