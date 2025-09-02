אחרי יתרון 21 נקודות שברח – החבורה של אריאל בית הלחמי שרדה מותחן דרמטי מול בלגיה ותפגוש את סלובניה ודונצ’יץ’ כשהיא עייפה אך מלאה ביטחון.

נבחרת ישראל בכדורסל ממשיכה במסע ההיסטורי שלה ביורובאסקט. אחרי הניצחון ההירואי על צרפת, הגיעה הערב (שלישי) הנבחרת של אריאל בית הלחמי למשחק מול בלגיה, ובתום קרב צמוד ומותח רשמו עוד ניצחון חשוב, בתוצאה 92-89.

התחלה מוחצת – וסיום דרמטי

הכחולים־לבנים פתחו את המשחק בסערה, וברגע השיא כבר הוליכו ב־21 נקודות הפרש. אך ברבע האחרון איבדו הישראלים את הראש, ובלגיה הצליחה למחוק חלק גדול מהפער. למרות זאת, דני אבדיה וחבריו לא איבדו את הראש, ניצחו והבטיחו את העלייה לשלב הבא.

דני אבדיה שוב הוביל את הנבחרת עם 22 נקודות ורומן סורקין הוסיף 18.

מבט קדימה – דונצ’יץ’ מחכה

למרות השמחה, בנבחרת מודאגים מהעייפות המצטברת אחרי שלושה משחקים רצופים שהלכו עד הקצה. כעת מחכה לישראל אתגר עצום – המשחק מול סלובניה של לוקה דונצ’יץ’, אחד מהשחקנים הטובים בעולם. כדי להמשיך את החלום, יצטרכו השחקנים של ישראל להביא עוד הופעה הירואית.

מעבר לכדורסל – ניצחון עם טעם מדיני

המשחק מול בלגיה הגיע בצל מתיחות דיפלומטית: שר החוץ הבלגי, מקסים פרבו, הודיע הלילה (בין שני לשלישי) כי ארצו תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם שתתקיים החודש, ואף פרסם שורת סנקציות נגד ישראל.

בזירה הפוליטית זו הייתה מכה לישראל – אבל על המגרש הכחולים־לבנים סיפקו "נקמה קטנה", והשאירו את הבלגים מאחור בדרך לניצחון.