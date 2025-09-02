בית המשפט המחוזי בארה"ב הוציא צו מניעה נגד כוונת הנשיא דונלד טראמפ להציב כוחות של המשמר הלאומי בקליפורניה, שיימשך עד ה-12 בספטמבר

מכה למבצע "השבת הסדר" של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: בית המשפט המחוזי הוציא היום (שלישי) צו מניעה נגד כוונת הממשל האמריקני להציב כוחות של המשמר הלאומי במדינת קליפורניה. על פי ההחלטה, הצו תקף בשלב הזה ל-10 ימים, ויימשך עד ה-12 בספטמבר.

בצו השופט צ'ארלס ברייר קבע כי שליחת כוחות המשמר הלאומי לקליפורניה בעקבות גל המחאות שנרשם במדינה ביוני האחרון היווה עבירה על החוק הפדרלי, האוסר על חיילי הצבא לאכוף חוקים אזרחיים. "אכן היו מחאות בלוס אנג'לס, וחלק מהמפגינים נהגו באלימות" אמר, כשהוא מתייחס לפרעות שנרשמו במחאה על מדיניות ההגירה של הממשל. "עם זאת, לא היה שום מרד, ורשויות אכיפת החוק האזרחיות התמודדו עם האירועים ופעלו לשמירת החוק".

כאמור, ביוני האחרון טראמפ הורה על שליחת אלפי חיילים מהמשמר הלאומי לאזורים בלוס אנג'לס, פרמונט וקומפטון, זאת אחרי שמפגינים התעמתו עם כוחות המשטרה שהשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, לרבות גז מדמיע, כדורי גומי ופצצות הלם. טראמפ הבהיר כי הוא "לא יאפשר אנרכיה שמאלנית" בשטחי ארה"ב, וציין כי הממשל נחוש להפעיל את כל הכלים הדרושים כדי להגן על אזרחי המדינה: "אם המושל ניוסום לא מוכן לעשות את העבודה – אנחנו נעשה אותה בשבילו".