משה כורסיה בסינגל אישי וכנה – "אבא אבא אבא". שיר תפילה עכשווי וכואב על חטא, חרטה וגעגוע, שמספר את מסעו של כורסיה בחזרה לאמונה ולאבא שבשמיים

הזמר-יוצר ומשפיע הרשת משה כורסיה מסכם שנה חשופה במיוחד ומשחרר את "אבא אבא אבא" – שיר אישי ומרגש שכתב יחד עם מאור שושן. את השיר הפיק ועיבד נתן דרור, והוא ממשיך את הקו המוזיקלי של כורסיה – שילוב בין לחן עכשווי לבין טקסטים קרובים, אמיצים וכנים שנוגעים ברחשי ליבו.

האזינו לשירו החדש של משה כורסיה – "אבא אבא אבא":

"חזרה לאבא שלי" – ההשראה לשיר

בראיון עם יציאת הסינגל מספר כורסיה: "זו תקופה שאני ואבא שבשמיים פחות מדברים. כי אני עסוק, כי אני מגשים חלום, וגם כי אולי לא רציתי לצעוק את זה שאני יהודי מאמין ברשתות ובשירים שלי – כדי שכולם יאהבו אותי והכיפה לא תהיה מחסום לאף אחד. עד שנשארתי ריק ואבוד וקצת שכחתי מאיפה באתי. השיר הזה הוא סימן לחזרה הביתה בשבילי. חזרה לאבא שלי".

על השיר "אבא אבא אבא"

השיר החדש חושף מסע אישי-רוחני של כורסיה, בין תחושת ריקנות לחיפוש אחר חיבור מחודש עם האמונה. המילים מבטאות תפילה פשוטה וישירה: חטא, חרטה, חיפוש אחר משמעות ובקשה לאור חדש מלמעלה.

הפזמון "אבא אבא אבא תן בי אור / אין לי רגש חשק לעמוד / ואני לא רוצה להישאר פה במקום" מביא את שיאו הרגשי של השיר, ומתחבר היטב לעולמות הפנימיים של כורסיה ולחוויות של רבים מהמאזינים.

שנה חשופה ופורצת דרך

כורסיה, שהפך לאחת הדמויות הבולטות בזירת המוזיקה והרשתות החברתיות, כבש לבבות רבים מאז פרוץ המלחמה. במהלך השנה האחרונה פרסם את השיר "רוקד עם הפחד" – יצירה חשופה שנגעה בחרדותיו כמילואימניק, וזכתה לחיבוק עצום מהציבור והושמעה רבות בתחנות הרדיו וברשתות.

במקביל להמשך שירותו במילואים, כורסיה ממשיך לעבוד על אלבום חדש שעתיד לצאת בקרוב. "אבא אבא אבא" מסמן תחנה נוספת בדרך המוזיקלית והאישית שלו, ומדגיש שוב את היכולת הייחודית שלו לגעת במאזינים דרך כנות ושירה מהלב.