לאחר ש"כבש" את וושינגטון וטיפל בפשיעה הקשה בה, הנשיא טראמפ מכוון לעיר שיקגו במה שנראה כמו מתכון להתנגשות עם העיר הדמוקרטית

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, פרסם הודעה ברשת החברתית בבעלותו, בה הודיע כי לאחר ש"השתלט" על וושינגטון הבירה, הוא שם את הכוונת על עוד ערים בארה"ב.

לפני כחודש, הכריז הנשיא טראמפ על הלאמת המשמר הלאומי של וושינגטון, והכפפתה לאכיפה פדרלית. כוחות צבא פוזרו בעיר ותגברו את המשטרה המקומית, כוחות משמר לאומי סיירו בשכונות ובערים והפשיעה באזור ירדה פלאים.

כעת הנשיא טראמפ שם את הכוונת על עיר נוספת מרכזית, שיקגו. שיקגו נחשבת לאחד הערים המוכרות והמרכזיות בארה"ב. אך היא גם מוכת פשיעה ברמות גבוהות ביותר. עם אחוזי רציחות גבוהים, שוד וגניבה כדבר שבשגרה ושלטון דמוקרטי שמבטל הפללה על עבירות רבות, העיר נמצאת כבר שנים בהידרדרות קשה.

כעת הודיע טראמפ, כי הוא מתכנן לפטור את העניין באופן אישי, בהודעה ברשת הודיע טראמפ: "לפחות 54 בני אדם נורו בשיקגו לאורך סוף השבוע, 8 נהרגו. גם השבועות שלפני זה, היו דומים. שיקגו היא העיר הגדולה המסוכנת בארה"ב, בפער! פריצקאר (המושל הדמוקרטי) זקוק לעזרה גדולה, אבל הוא לא יודע את זה עדיין. אני אפתור את הפשיעה בשיקגו כמו בוושינגטון ובקרוב. נהפוך את ארה"ב לנהדרת שוב!".