נשיא טורקיה ארדואן, תקף במילים קשות את ההחלטה של הנשיא טראמפ למנוע כניסת דיפלומטים פלסטינים לארה"ב, וקרא לו לחזור ממנה

הנשיא האיסלמיסט של טורקיה ארדואן, יצא היום למתקפה חריפה כנגד החלטת הנשיא טראמפ, בה מנע וויזות מבכירים פלסטינים שהוזמנו לעצרת האו"ם, ועצר בכלל את הנפקת הוויזות האמריקאיות לבלעי דרגון פלסטיני.

ארדואן תקף את ההחלטה במילים חריפות בפסגה מדינית: "ההחלטה האמריקאית נגד הפלסטינים מבישה, ארה"ב צריכה לשקול אותה שנית מיד ובאופן אידיאלי לחזור בה".

בנוסף במענה לשאלות כתבים בנוגע לסיבה שהורה טראמפ על ההחלטה מלמל ארדואן: "אני לא יודע, אין סיבה".

עוד באותו נושא הגבלות חדשות: הצעד של טראמפ נגד הפלסטינים 07:28 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

את הדברים אמר ארדואן במהלך פסגה מדינית בסין, בה פועלות שורה של מדינות, בהובלת רוסיה וסין. בפסגה פעלו להציג תחליף לדומיננטיות המדינית של ארה"ב ולהציג "חזון חדש" כפי שטענו להנהגה העולמית.