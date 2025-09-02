הנשיא האיסלמיסט של טורקיה ארדואן, יצא היום למתקפה חריפה כנגד החלטת הנשיא טראמפ, בה מנע וויזות מבכירים פלסטינים שהוזמנו לעצרת האו"ם, ועצר בכלל את הנפקת הוויזות האמריקאיות לבלעי דרגון פלסטיני.
ארדואן תקף את ההחלטה במילים חריפות בפסגה מדינית: "ההחלטה האמריקאית נגד הפלסטינים מבישה, ארה"ב צריכה לשקול אותה שנית מיד ובאופן אידיאלי לחזור בה".
בנוסף במענה לשאלות כתבים בנוגע לסיבה שהורה טראמפ על ההחלטה מלמל ארדואן: "אני לא יודע, אין סיבה".
את הדברים אמר ארדואן במהלך פסגה מדינית בסין, בה פועלות שורה של מדינות, בהובלת רוסיה וסין. בפסגה פעלו להציג תחליף לדומיננטיות המדינית של ארה"ב ולהציג "חזון חדש" כפי שטענו להנהגה העולמית.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
אליהו נעימה
טרמפ צודק נקודה14:54 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גריב ציון
בתגובה ל: אליהו נעימה
אל דאגה טראמפ יגיב בקיצוניות וזה יצא לטובתנו טראמפ לא אוהב שמעליבים ופוגעים בו ואומרים לו מה לעשות במיוחד שהוא נסע לסין15:07 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אליהו נעימה
שטרמפ צודק14:55 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוד
כולם מבינים למה טומנים את הראש בחול יגיע היום וכל ארופה תהיה שטופה בנהרות של דם אתם לא רוצים לראות את המציאות בהצלחה15:08 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תותי
ארדואן קיצוני מוסלמי. שונא ישראל והמערב על מלא . בוחש ומזיק לנו בענק. לא ברור איך הוא עדיין קיים .14:58 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסס
איפה המוסד עם איזו פעולה יצירתית14:56 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוד
כולם מבינים למה טומנים את הראש בחול יגיע היום וכל ארופה תהיה שטופה בנהרות של דם אתם לא רוצים לראות את המציאות בהצלחה15:08 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תותי
ארדואן קיצוני מוסלמי. שונא ישראל והמערב על מלא . בוחש ומזיק לנו בענק. לא ברור איך הוא עדיין קיים .14:58 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסס
איפה המוסד עם איזו פעולה יצירתית14:56 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אליהו נעימה
שטרמפ צודק14:55 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אליהו נעימה
טרמפ צודק נקודה14:54 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גריב ציון
בתגובה ל: אליהו נעימה
אל דאגה טראמפ יגיב בקיצוניות וזה יצא לטובתנו טראמפ לא אוהב שמעליבים ופוגעים בו ואומרים לו מה לעשות במיוחד שהוא נסע לסין15:07 02.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר