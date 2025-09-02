התקשורת האירופאית מדווחת, כי לראשונה מאז החלה הפלישה הרוסית לאוקראינה, אירופה מתכוננת רשמית להגעת המלחמה לפתח דלתה. ארמון הנשיאות הצרפתי הורה לבתי החולים במדינה, לפתוח בהכנות מלאות למלחמה עם רוסיה.
בצעד חסר תקדים משרד הבריאות הצרפתי הוציא הוראה לבתי החולים להתכונן למלחמה אפשרית עד מרץ 2026. ההוראה כוללת הכנה לטיפול בעשרות אלפי חיילים פצועים, הן מצרפת והן ממדינות נאט"ו.
בתי החולים מתבקשים להיערך לקליטת פצועים במתקנים אזרחיים, עם אפשרות להעבירם למדינותיהם לאחר קבלת טיפול ראשוני. כחלק מההכנות, מתוכננים להיבנות מרכזים רפואיים ליד נמלי תעופה, תחנות רכבת ונמלים.
ההוראה ניתנה על רקע המתיחות הגוברת באירופה, במיוחד לקראת תרגילי "זפאד 2025" של רוסיה בבלארוס, אשר מנהיגות נאט"ו רואה בו פוטנציאל למתקפת פתע, בעקבות הקרבה לגבול הפולני.
מנהיגות נאט"ו, כולל הגנרל הגרמני קרסטן ברואר וראש נאט"ו מארק רוטה, הזהירו מהסכנה להרחבת הלחימה, שתוכל להוביל למלחמת עולם שלישית.
במקביל, מדינות נוספות באירופה מגבירות את מוכנותן למלחמה. בבריטניה ובצרפת נחתם הסכם לשיתוף פעולה גרעיני, ובמדינות כמו פולין, המדינות הבלטיות וסקנדינביה, גיוס חובה והכנות למלחמה נמצאות בעיצומן.
ההכנות הצרפתיות מצביעות על מוכנות מוגברת למלחמה באירופה, ומצביעות על החשש הגובר מהתפתחויות ביטחוניות חמורות כבר בחודשים הקרובים.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
